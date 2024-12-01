А ви правильно називаєте українською знаки Зодіаку? Мовознавець вказав на типові помилки

Про існування 12 знаків Зодіаку знають усі українці. І знають не тільки, як який називається, а ще й до якого вони відносяться за датою народження. Однак часто у назвах деяких знаків українці роблять помилки.

Які знаки Зодіаку ми вимовляємо та пишемо неправильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі у YouTube .

Мовознавець нагадав українцям, що таке знаки Зодіаку і вказав на те, що є лише деякі, у назвах яких ми робимо помилки.

"Зодіак - це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає шлях видимого руху сонця. Я зупинюся на проблемних", - зазначив Олександр Авраменко.

Він звернув увагу, що як мінімум у трьох назвах знаків Зодіаку ми робимо прикрі помилки. І це стосується не тільки вимови, а й написання.

Наприклад, знак Зодіаку "овен". Мовознавець звертає увагу, що найчастіше українці роблять неправильний наголос. Правильно буде робити наголос на літері "е" - "овЕн", а не на літері "о" - "Овен". У родовому відмінку це слово вимовляється "овнА".

Друга помилка у назві "Телець".

"Далі йде Телець - не Тілець, адже ми бачимо зображення не тіла з "і", а теляти з "е", - звернув увагу Авраменко.

Третя назва знаку Зодіаку, у якій часто роблять помилку - це "Козоріг".

"Правильно казати Козоріг, а не Козеріг. З буквою "е" цей знак в російській мові, а в українській з "о", - пояснив мовознавець.