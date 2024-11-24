"Вільна вакансія" та "пам'ятний рекорд": що з цими фразами не так і як сказати правильно

Українська мова славиться своєю мелодійністю, багатством виразів та словосполучень. Проте навіть найвправніші мовці іноді припускаються невеликих, але помітних помилок, додаючи до свого мовлення зайві слова або тавтології. Такі помилки можуть бути непомітними в щоденній розмові.

У яких фразах ми часто робимо помилки, розповіла експертка з ораторського мистецтва Ольга Мацьопа на своїй сторінці в Instagram і виокремила кілька типових мовних помилок, які часто трапляються.

Поширені помилки та як їх виправити

"Пам'ятний сувенір"

Сувенір уже і є пам'яткою, тому найкраще просто казати "сувенір", ну або "сувенір на згадку".

"Перша прем'єра"

Прем'єра - це завжди перша вистава, за визначенням.

"Моя особиста думка"

Думка не може бути чужою, вона завжди особиста. Тому: "моя думка" або "думка"

"Планувати вперед"

"Планувати" - це вже на майбутнє, бо на минуле ми точно не плануємо. Тому кажіть просто: "Планувати".

"Вільна вакансія"

Вакансія - це слово вже означає вільне місце, тому кажіть : "вакансія"

"Головна суть"

Суть не може бути другорядною, адже це центральна ідея. Найкраще сказати: "суть"

"Пам'ятний рекорд"

Сам по собі рекорд вже запам'ятовується, тому краще сказати "рекорд".

Чому важливо уникати зайвих слів?

Мовлення стає виразнішим, коли ми уникаємо тавтології та порушення. Чистота мови не лише прикрашає наше спілкування, а й допомагає краще доносити свої думки. Крім того, правильне використання мови є важливою складовою культурної самобутності та особистого іміджу.

Корисна порада

Мовні помилки - це природно, адже ніхто не застрахований від них. Проте знання й усвідомлення таких нюансів дозволяє вдосконалювати своє мовлення.

Як каже Ольга Мацьопа: "Якщо можемо уникнути помилок, то чому б не зробити наше спілкування бездоганним і ще милозвучним?"

Тож "щебечемо" українською з гордістю та вправністю.