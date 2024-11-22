"Якраз" чи "як раз": як навчитися писати правильно у будь-яких ситуаціях

Прислівник "якраз" в українській мові підступний, бо є випадки, коли потрібно писати разом, а є, коли пишеться окремо - "як раз". Через це українці часто роблять помилки.

Як писати правильно слова "якраз" та "як раз" і назавжди припинити плутати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Zaxid.

Відповідно до правил українського правопису, "якраз" - це прислівник, який відповідає на питання "коли?" та уточнює, коли відбувається дія. І якщо усі ці умови збережені - ми маємо писати разом.

А з "як раз" все трошки складніше, бо це фактично відповідник до російського "как раз". У сучасній українській мові "як раз" використовується, але дуже рідко і переважно у сталому вигляді - "як раз і назавжди".

Приклади:

У Рівному "бурштиновий король" у погонах захворів якраз напередодні атестації.

А в нас якраз заняття з математики!

Але:

Як раз і назавжди позбутися ангіни?

А чим можна замінити

Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час

Якраз вчасно - саме враз

Уповні достатньо - якраз досить

У саму пору - якраз на часі

У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре

Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій

Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз

Не багато не мало - якраз, копійка в копійку

Іменно це - якраз (власне, саме) це

Йому якраз того й треба - йому саме того й треба

Впору - вчасно, якраз, до речі

В самий раз - якраз