А вы правильно называете на украинском знаки Зодиака? Языковед указал на типичные ошибки

О существовании 12 знаков Зодиака знают все украинцы. И знают не только, как какой называется, но еще и к какому они относятся по дате рождения. Однако часто в названиях некоторых знаков украинцы совершают ошибки.

Какие знаки Зодиака мы произносим и пишем неправильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале YouTube .

Языковед напомнил украинцам, что такое знаки Зодиака и указал на то, что есть лишь несколько, в названиях которых мы совершаем ошибки.

"Зодиак - это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает путь видимого движения солнца. Я остановлюсь на проблемных", - отметил Александр Авраменко.

Он обратил внимание, что как минимум в трех названиях знаков Зодиака мы совершаем досадные ошибки. И это касается не только произношения, но и написания.

К примеру, знак Зодиака "овен". Языковед обращает внимание, что чаще всего украинцы делают неправильное ударение. Правильно будет делать упор на букве "е" - "овЕн", а не на букве "о" - "Овен". В родительном падеже это слово произносится "овнА".

Вторая ошибка в названии "Телець".

"Дальше идет Телець - не Тілець, ведь мы видим изображение не тела з "і", а теленка из "е", - обратил внимание Авраменко.

Третье название знака Зодиака, в котором часто совершают ошибку - это "Козоріг".

"Правильно говорить Козоріг, а не Козерог. С буквой "е" этот знак в русском языке, а в украинском с "о", - объяснил языковед.