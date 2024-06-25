Ви не повірите, що може бути причиною. Дерматолог назвала продукт, від якого пітніють

Найприкріший мінус літа - це потовиділення. Виявляється, те, що теоретично має допомогти, може викликати ще більший дискомфорт і призвести до неприємного запаху... Дерматолог радить, чим замінити популярний засіб, від якого ми посилено пітніємо.

Про це розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дерматолога доктор Адель.

Продукт, що посилює потовиділення

Почнемо з того, що потовиділення є природною функцією організму, зокрема, під час фізичних навантажень або лихоманки. Потовиділення необхідно, крім іншого, допомагає регулювати температуру тіла.

Однак пам’ятайте, що як занадто низьке, так і занадто сильне потовиділення може спричинити проблеми.

Крім мокрих плям під пахвами, слизьких рук і блискучого обличчя може бути ще одне - запах поту.

Дерматолог - доктор Адель, дерматолог у TikTok, поділилася простою порадою, як боротися з потом. Виявляється, що у всьому винен дезодорант!

"Дезодоранти абсолютно не зупиняють потовиділення. Це буквально як парфуми, які просто маскують запах поту. Чесно кажучи, думка про те, що піт змішується із ароматом, мені просто огидна", - сказала доктор Адель.

Що використовувати замість дезодоранту для пахв?

Хоча дезодорант є першим продуктом, до якого ви, мабуть, захочете потягнутися, щоб уникнути потовиділення та запаху, це не найкращий вибір. Натомість доктор Адель рекомендує обирати антиперспірант, який активно зменшує потовиділення. Також дерматолог підказує, коли його краще використовувати для досягнення максимальної ефективності.

"Ключ до успіху - нанесення антиперспіранту на ніч. Я знаю, що це здається дивним, але повірте мені, коли я скажу вам, що це те, що зробить ваш антиперспірант найкращим. Коли ви спите, ваші маленькі потові залози також сплять, тому вони набагато краще вбиратимуть антиперспірант і будуть набагато ефективнішими", - пояснила експерт.

Додамо, що активні інгредієнти антиперспірантів зазвичай містять сполуки на основі алюмінію, які тимчасово блокують отвори потових залоз. Їх блокування зменшує кількість поту, що потрапляє на шкіру.