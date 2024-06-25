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Вы не поверите, что это может быть причиной. Дерматолог назвала продукт, от которого потеют

Вторник 25 июня 2024 13:00
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Вы не поверите, что это может быть причиной. Дерматолог назвала продукт, от которого потеют Фото: Почему некоторые люди сильно потеют (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Самый неприятный минус лета - это потоотделение. Оказывается, то, что теоретически должно помочь, может вызвать еще больший дискомфорт и привести к неприятному запаху... Дерматолог советует чем заменить популярное средство, от которого мы усиленно потеем.

Об этом расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на дерматолога TikTok доктор Адель.

Продукт, усиливающий потоотделение

Начнtм с того, что потоотделение является естественной функцией организма, в частности, во время физических нагрузок или лихорадки. Потоотделение нужно, не считая остального, помогает регулировать температуру тела.

Однако помните, что как слишком низкое, так и слишком сильное потоотделение может вызвать проблемы.

Кроме мокрых пятен под мышками, скользких рук и блестящего лица может быть еще одно - запах пота.

Дерматолог - доктор Адель, дерматолог в TikTok, поделилась простым советом, как бороться с потом. Оказывается, что во всем виноват дезодорант!

"Дезодоранты абсолютно не останавливают потоотделение. Это буквально как духи, которые просто маскируют запах пота. Честно говоря, мысль о том, что пот смешивается с ароматом, мне просто отвратительна", - сказала доктор Адель.

Что использовать вместо дезодоранта для подмышек?

Хотя дезодорант является первым продуктом, к которому вы, вероятно, захотите потянуться, чтобы избежать потоотделения и запаха, это не лучший выбор. А доктор рекомендует выбирать антиперспирант, который активно уменьшает потоотделение. Также дерматолог подсказывает, когда лучше его использовать для достижения максимальной эффективности.

"Ключ к успеху - нанесение антиперспиранта на ночь. Я знаю, что это кажется странным, но поверьте мне, когда я скажу вам, что это то, что сделает ваш антиперспирант самым лучшим. Когда вы спите, ваши маленькие потовые железы также спят, поэтому они будут гораздо лучше впитывать антиперспирант и будут гораздо эффективнее", - пояснила эксперт.

Добавим, что активные ингредиенты антиперспирантов обычно содержат соединения на основе алюминия, временно блокирующие отверстия потовых желез. Их блокировка уменьшает количество пота, попадающего на кожу.

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