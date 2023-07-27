Ви не погладшали! Дієтолог пояснила, чому зранку ви важите більше, ніж зазвичай

Вага людини може змінюватися з різних причин і часто вони є суто індивідуальними, адже стосуються загального стану здоров'я та способу життя. Однак є одна поширена причина на те, що ваша вага зранку більша, ніж протягом дня. Уся річ у набряках.

Детальніше про їхній вплив розповіла дієтолог Олеся Добрянська у своєму Telegram -каналі.

Що таке набряки

Набряк - це збільшення будь-якої частини тіла через скупчення міжклітинної рідини в тканинах. Найчастіше цією рідиною є звичайна вода, а іноді вона може затримувати ще й натрій, тобто сіль.

Лікар запевняє, що якщо поява набряків не пов'язана з жодними патологіями, то незначна корекція способу життя допоможе розв'язати проблему.

З якими патологіями потрібно йти до лікаря

Експерт називає ті набряки, причину появи яких варто шукати лише з фахівцем. Серед них:

"серцеві" набряки

"ниркові" набряки

"печінкові" набряки

ендокринні набряки

ідіопатичний набряк

алергічні набряки

венозний набряковий синдром

лімфатичний набряковий синдром

кахектичний набряк

У решті випадків (вагітність, ПМС, довгий час в одному положення тощо) набряки є нормальним явищем.

Як не давати воді затримуватися

Якщо у вас набряки виникають через затримку води, додайте до свого раціону продукти, наповнені калієм.

Найдоступнішим джерелом калію є овочі та зелень. Тримайте список "лідерів":

картопля запечена в шкірці

батат печений

шпинат

кінза

рукола

броколі

селера

помідори

болгарський перець

огірки

Здебільшого всі овочі містять велику кількість калію (фото: Freepik)

Фрукти та ягоди також не поступаються за вмістом калію:

курага

авокадо

банани

смородина

ківі

диня

персики

вишня

полуниця

груші

яблука

Дієтолог наголошує, що калію також багато в цілісних продуктах: бобових, зернових, рибі, м'ясі, насіння та горіхах.

Разом із тим людям, які мають хронічну ниркову недостатність, не можна споживати калій понаднормово. Тому в цьому випадку краще порадитися зі своїм лікарем.