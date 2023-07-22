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Дієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схуднення

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Субота 22 липня 2023 19:30
Дієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схуднення Чи можна їсти макарони тим, хто на дієті (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Світлана Фус

Побутує думка, що макарони є забороненим продуктом під час дієти, оскільки вони виготовлені з борошна. Втім чи справді від них варто відмовлятись тим, хто стежить за фігурою?

Відповідь на це питання дала дієтолог Світлана Фус в Instagram.

Макарони корисні чи ні

"Багато людей асоціюють страви з макаронами з не зовсім здоровою їжею. Дійсно, надлишок мучного шкідливий для здоров'я. Але якщо грамотно і відповідально підійти до вибору продукту, то вийде безпечне і корисне джерело багатьох поживних речовин", - пише дієтолог.

Макаронні вироби, які виготовлені з твердих сортів пшениці, - головний інгредієнт італійської кухні. Є багато різновидів, кожен з яких відмінно поєднується з різними соусами і гарнірами.

"Вони добрий спосіб втамувати голод. Але зважайте на склад і кількість соусів, які можуть додати надлишок калорійності і жирності стравам з пастою", - зазначає Фус.

Чи можна їсти макарони тим, хто на дієті

Макарони твердих сортів під час приготування краще не переварювати - це підвищує глікемічний індекс і калорійність страви. В Італії стандартно готують до ступеня al dente, тобто сама середина виробу трохи недоварена і може здаватися напівсирою.

"Пам'ятайте, що 100 г сухих макаронів після приготування перетворюються в порцію вагою 250-300 г. Якщо вживати такі "правильні" макарони декілька разів на тиждень, то шкоди фігурі не буде", - наголошує дієтолог.

Різні типи макаронних виробів мають італійські назви, що відповідають їхнім формам та розмірам.

Дієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схудненняДієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схудненняРізновиди макаронів (скриншот)

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