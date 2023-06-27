ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дієтолог назвав три продукти, які не варто їсти влітку, якщо хочете схуднути

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 16:03
Дієтолог назвав три продукти, які не варто їсти влітку, якщо хочете схуднути Що їсти влітку, щоб скинути вагу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Схуднення влітку до початку пляжного сезону - досить популярна практика. Однак багато охочих позбутися зайвої ваги припускаються однакових помилок, а саме не стежать за своїм харчуванням.

Від яких продуктів потрібно відмовитися влітку, щоб вдало схуднути, розповіли на сайті Express.co.uk.

Цукор

Насамперед потрібно зауважити, що йдеться про цукор у випічці, морозиві та інших десертах. Сюди ж входять солодкі напої та сніданки. До речі, часто рекламовані магазинні смузі також є "цукровими бомбами", тому краще робити їх самостійно.

Однак не забувайте, що цукор є і в ягодах, і у фруктах. Їх, звісно, споживати можна, адже це корисно для організму. Проте бажано це робити після основного прийому їжі.

Вуглеводи та крохмаль

Зведіть до мінімуму крохмалисті вуглеводи: хліб, макаронні вироби, картопля та білий рис. Ви можете їх вживати, проте не часто та враховуючи до денної норми калорій.

Якщо хочете замінити ці продукти на корисніші, перейдіть на цільнозерновий хліб і каші (булгур, дикий рис і гречка).

Оброблена їжа

До цього переліку входять курячі нагетси, гамбургери, чипси, піца, хот-доги, енергетичні батончики тощо. Це те, що дасть вам миттєвий вибух енергії, проте зовсім скоро ви знову захочете їсти.

У такій їжі забагато вуглеводів, жирів і цукру, які точно не підуть на користь вашому схудненню.

Набагато краще обирати щось, що надовго вас наситить. Якщо говорити про сніданок, то яйця в цьому випадку стануть найкращим варіантом.

Обід і вечерю можете обирати залежно від своїх вподобань, денної норми калорій і поживності, але не забувайте, що це не повинен бути фаст-фуд.

Раніше ми розповідали, який японський метод допоможе швидко скинути вагу.

Читайте також, що не можна їсти на вечерю, щоб не мати проблем зі сном.

Читайте РБК-Україна в Google News
жир Поради дієтолога