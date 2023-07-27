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Вы не поправились! Диетолог объяснила, почему утром вы весите больше обычного

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Украина, Четверг 27 июля 2023 07:29
Вы не поправились! Диетолог объяснила, почему утром вы весите больше обычного Как избавиться от отеков утром (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Олеся Добрянская

Вес человека может меняться по разным причинам и часто они сугубо индивидуальны, ведь касаются общего состояния здоровья и образа жизни. Однако есть одна распространенная причина на то, что ваш вес утром больше, чем в течение дня. Все дело в отеках.

Детальнее об их влиянии рассказала диетолог Олеся Добрянская в своем Tele-канале.

Что такое отеки

Отек - это увеличение любой части тела из-за скопления межклеточной жидкости в тканях. Чаще всего этой жидкостью является обычная вода, а иногда она может задерживать еще и натрий, то есть соль.

Врач уверяет, что если появление отеков не связано ни с какими патологиями, то незначительная коррекция образа жизни поможет решить проблему.

С какими патологиями нужно идти к врачу

Эксперт называет те отеки, причину появления которых следует искать только со специалистом. Среди них:

  • "сердечные" отеки
  • "почечные" отеки
  • "печеночные" отеки
  • эндокринные отеки
  • идиопатический отек
  • аллергические отеки
  • венозный отечный синдром
  • лимфатический отечный синдром
  • кахектический отек

В остальных случаях (беременность, ПМС, долгое время в одном положении и т. п.) отеки являются нормальным явлением.

Как не давать воде задерживаться

Если у вас отеки появляются из-за задержки воды, добавьте в свой рацион продукты, наполненные калием.

Самым доступным источником калия являются овощи и зелень. Держите список "лидеров":

  • картофель запеченный в кожуре
  • батат печеный
  • шпинат
  • кинза
  • руккола
  • брокколи
  • сельдерей
  • помидоры
  • болгарский перец
  • огурцы

Вы не поправились! Диетолог объяснила, почему утром вы весите больше обычного

В большинстве своем все овощи содержат большое количество калия (фото: Freepik)

Фрукты и ягоды также не уступают по содержанию калия:

  • курага
  • авокадо
  • бананы
  • смородина
  • киви
  • дыня
  • персики
  • вишня
  • клубника
  • груши
  • яблоки

Диетолог отмечает, что калия также много в цельных продуктах: бобовых, зерновых, рыбе, мясе, семенах и орехах.

Вместе с тем людям, имеющим хроническую почечную недостаточность, нельзя потреблять калий больше нормы. Поэтому в таком случае лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.

Раньше мы писали, какие макароны можно есть на похудении.

Читайте также, что не стоит есть летом, если вы хотите сбросить вес.

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