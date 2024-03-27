UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко

Яких помилок при схудненні не можна допускати (фото: Instagram/anitasporty)
Автор: Василина Копитко

Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко назвала основні помилки, яких не можна допускати під час схуднення, оскільки ви не отримаєте бажаного результату.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Помилки при схудненні

За словами Луценко, ви ніколи не схуднете, якщо:  

  • просто зберігатимете відео з тренуваннями, але не виконуватимете їх
  • постійно ставитимете собі цілі схуднути швидко
  • якщо 3 дні сидітимете на жорсткій дієті, а потім 4 дні безконтрольного об'їдатиметеся замість того, щоб нормально їсти без перекусів
  • якщо замість зміни своїх дрібних щоденних звичок будете купувати таблетки для схуднення й сподіватися на результат
  • будете сприймати зайву вагу тільки як естетичну проблему, а не проблему комплексну
  • якщо будете звертати увагу на дрібні моменти, що впливають на схуднення на 0,00001% і ігнорувати базові правила, які впливають на 98% на процес

Як правильно худнути

"Люди думають про правильне харчування занадто "вузько" і часто не бачать зв’язку зі здоров’ям. Типу схуднути - це прям ціль. Але це просто побічний ефект", - говорить Луценко. 

Вона каже, що багато хто має помилкове уявлення, що правильне харчування це:

  • дуже багато фруктів
  • багато фрешів і смузі
  • цукрозамінники чи мед
  • салати і ще раз салати 
  • варена куряча грудка
  • вівсянка чи гранола
  • багато фініків, горіхів і сухофруктів
  • вітаміни в таблетках
  • малі порції і мало їжі протягом дня
  • відсутність морозива, тортів
  • заборона на макарони, піцу, бургери, картоплю фрі

"Люди зазвичай думають про занадто якісь фантастичні межі, дуже вузькі і нереалістичні. Але здорове харчування - це баланс малокалорійних і корисних продуктів і "їжі для задоволення" смакових рецепторів, настрою й експериментів. Це коли ти можеш їсти все - цукор і нагетси, пити лате, але дозовано", - пояснює Аніта Луценко.

Вона додає, що при такому харчуванні людина має  розуміння, що все можна їсти, але в міру, тому вона контролює кількість спожитої їжі.

"Часто люди не розуміють, що таз салату має менше ккал, ніж олія якою його заправили. Тож перестаньте вірити у міфи і повірте відчуттям свого тіла. Воно не бреше. Воно знає і відчуває - нормально вам чи ні вам із глютеном, молочкою, без сніданку, з 3-ма кавами на день", - каже тренер.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Аніта ЛуценкоПоради