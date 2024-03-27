Ви ніколи не схуднете, якщо робитимете ці речі: застереження від тренера Аніти Луценко

Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко назвала основні помилки, яких не можна допускати під час схуднення, оскільки ви не отримаєте бажаного результату.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.
За словами Луценко, ви ніколи не схуднете, якщо:
"Люди думають про правильне харчування занадто "вузько" і часто не бачать зв’язку зі здоров’ям. Типу схуднути - це прям ціль. Але це просто побічний ефект", - говорить Луценко.
Вона каже, що багато хто має помилкове уявлення, що правильне харчування це:
"Люди зазвичай думають про занадто якісь фантастичні межі, дуже вузькі і нереалістичні. Але здорове харчування - це баланс малокалорійних і корисних продуктів і "їжі для задоволення" смакових рецепторів, настрою й експериментів. Це коли ти можеш їсти все - цукор і нагетси, пити лате, але дозовано", - пояснює Аніта Луценко.
Вона додає, що при такому харчуванні людина має розуміння, що все можна їсти, але в міру, тому вона контролює кількість спожитої їжі.
"Часто люди не розуміють, що таз салату має менше ккал, ніж олія якою його заправили. Тож перестаньте вірити у міфи і повірте відчуттям свого тіла. Воно не бреше. Воно знає і відчуває - нормально вам чи ні вам із глютеном, молочкою, без сніданку, з 3-ма кавами на день", - каже тренер.
Читайте також про те, що відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру.
Раніше ми писали про те, який сніданок є ідеальним при схудненні.