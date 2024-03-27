Вы никогда не похудеете, если будете делать эти вещи: предостережения от тренера Аниты Луценко

Ошибки при похудении

По словам Луценко, вы никогда не похудеете, если:

просто будете сохранять видео с тренировками, но не будете выполнять их

постоянно будете ставить себе цели похудеть быстро

если 3 дня будете сидеть на жесткой диете, а затем 4 дня бесконтрольного будете объедаться вместо того, чтобы нормально есть без перекусов

если вместо смены своих мелких ежедневных привычек будете покупать таблетки для похудения и надеяться на результат

будете воспринимать лишний вес только как эстетическую проблему, а не проблему комплексную

если будете обращать внимание на мелкие моменты, влияющие на похудение на 0,00001% и игнорировать базовые правила, влияющие на 98% на процесс

Как правильно худеть

"Люди думают о правильном питании слишком "узко" и часто не видят связи со здоровьем. Типа похудеть - это прям цель. Но это просто побочный эффект", - говорит Луценко.

Она говорит, что многие люди ошибочно думают, что правильное питание это:

очень много фруктов

много фрешей и смузи

сахарозаменители или мед

салаты и еще раз салаты

вареная куриная грудка

овсянка или гранола

много фиников, орехов и сухофруктов

витамины в таблетках

малые порции и мало еды в течение дня

отсутствие мороженого, тортов

запрет на макароны, пиццу, бургеры, картофель фри

"Люди обычно думают о слишком фантастических границах, очень узких и нереалистичных. Но здоровое питание - это баланс малокалорийных и полезных продуктов и "еды для удовольствия" вкусовых рецепторов, настроения и экспериментов. Это когда ты можешь есть все - сахар и нагетсы, пить лате, но дозировано", - объясняет Анита Луценко.

Она добавляет, что при таком питании человек понимает, что все можно есть, но в меру, поэтому он контролирует количество потребленной пищи.

"Часто люди не понимают, что таз салата имеет меньше ккал, чем растительное масло которым его заправили. Итак, перестаньте верить в мифы и поверьте ощущениям своего тела. Оно не лжет. Оно знает и чувствует - нормально ли вам или нет вам с глютеном, молочкой, без завтрака, с 3-мя кофе в день", - говорит тренер.