Вы никогда не похудеете, если будете делать эти вещи: предостережения от тренера Аниты Луценко

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко назвала основные ошибки, которые нельзя допускать во время похудения, поскольку вы не получите желаемого результата.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Аниты Луценко в Instagram.
По словам Луценко, вы никогда не похудеете, если:
"Люди думают о правильном питании слишком "узко" и часто не видят связи со здоровьем. Типа похудеть - это прям цель. Но это просто побочный эффект", - говорит Луценко.
Она говорит, что многие люди ошибочно думают, что правильное питание это:
"Люди обычно думают о слишком фантастических границах, очень узких и нереалистичных. Но здоровое питание - это баланс малокалорийных и полезных продуктов и "еды для удовольствия" вкусовых рецепторов, настроения и экспериментов. Это когда ты можешь есть все - сахар и нагетсы, пить лате, но дозировано", - объясняет Анита Луценко.
Она добавляет, что при таком питании человек понимает, что все можно есть, но в меру, поэтому он контролирует количество потребленной пищи.
"Часто люди не понимают, что таз салата имеет меньше ккал, чем растительное масло которым его заправили. Итак, перестаньте верить в мифы и поверьте ощущениям своего тела. Оно не лжет. Оно знает и чувствует - нормально ли вам или нет вам с глютеном, молочкой, без завтрака, с 3-мя кофе в день", - говорит тренер.
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