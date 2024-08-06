"Ви можете здивуватися". Лікар розкрила несподівану правду про кавуни

Чимало українців бояться купувати кавуни, тому що вони містять нітрати.
Несподівану правду про цей продукт розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.
"Ви можете здивуватися, дізнавшись, що переважна більшість нітратів/нітритів потрапляє не з їжі, а з ендогенних джерел в організмі, тобто, власних", - повідомила лікар.
Насправді нітрити виробляються вашим власним організмом у більшій кількості, ніж можна отримати з їжею, і на нітрити слини припадає 70-90% нашого загального впливу нітритів.
Важливо розуміти, що ні нітрати, ні нітрити в організмі не накопичуються.
Нітрати, що надходять із їжею, перетворюються на нітрити, коли вони контактують зі слиною, і з нітратів, які ми їмо, 25% перетворюються на нітрити слини, 20% перетворюються на нітрити, а решта виводиться із сечею протягом 5 годин після прийому.
Будь-який нітрат, який поглинається, має дуже короткий період напіввиведення, зникаючи з нашої крові менш ніж за 5 хвилин. Деякі нітрити в нашому шлунку реагують із шлунковим вмістом, утворюючи оксид азоту, який може мати багато корисних ефектів.
Експертка повідомила, що сам по собі нітрат відносно нетоксичний, але його метаболіти можуть спричиняти низку наслідків для здоров’я .
Уникнути отруєння можна, якщо помістити шматочок кавуна в склянку з водою кімнатної температури. Якщо плід небезпечний - то вода пофарбується. Краще такий кавун викинути.
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