Сезон баштанних. Чим корисні дині та кому їх категорично не можна їсти

Зараз в Україні сезон кавунів та динь. Дині є не лише смачним, але й корисним фруктом, який має безліч переваг для здоров'я.

Для чого треба включати диню в свій раціон та кому її їсти не варто - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В чому користь дині

Високий вміст води

Дині містять понад 90% води, що допомагає підтримувати гідратацію організму, особливо в спекотну погоду.

Багатство вітамінів і мінералів

Дині є хорошим джерелом вітаміну C, який допомагає зміцнювати імунну систему, покращує стан шкіри і сприяє загоєнню ран.

Вітаміни групи B

Вітаміни B1, B2, B3 і B6 сприяють енергетичному обміну і підтримують здоров'я нервової системи.

Калій

Допомагає підтримувати нормальний рівень кров'яного тиску і функцію серця.

Антиоксиданти

Дині містять антиоксиданти, такі як лікопін і бета-каротин, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, і можуть знижувати ризик розвитку певних захворювань.

Клітковина

Дині містять невелику кількість клітковини, яка допомагає підтримувати нормальну роботу шлунково-кишкового тракту і запобігає запорам.

Свіжість і легкість

Через свій високий вміст води і легкий смак дині є ідеальним перекусом або додатком до страв, особливо в жарку погоду.

Низька калорійність

Дині мають низький вміст калорій, що робить їх хорошим вибором для людей, які слідкують за своєю вагою або прагнуть до зниження калорійності дієти.

Поліпшення зору

Вітамін A, який міститься в динях, важливий для здоров'я очей і може допомогти підтримувати хороший зір.

Диня - чудовий та легкий продукт (фото: freepik.com)

Кому не можна їсти дині

Незважаючи на численні корисні властивості динь, деяким людям слід бути обережними при їх вживанні або уникати їх зовсім. Ось кілька категорій осіб, яким слід обмежити споживання динь або уникати їх:

Люди з діабетом

Хоча дині мають низький глікемічний індекс, вони все ж містять природні цукри. Людям з діабетом слід контролювати споживання динь, щоб не підвищувати рівень цукру в крові.

Особи з порушеннями шлунково-кишкового тракту

У деяких людей дині можуть викликати дискомфорт в животі або здуття. Якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту або ви схильні до проблем з травленням, споживання динь може погіршити стан.

Люди з алергіями

Хоча алергія на дині є рідкісною, деякі люди можуть мати алергічні реакції на цей фрукт. Якщо ви помітили будь-які симптоми алергії після вживання дині, слід звернутися до лікаря.

Особи з порушеннями нирок

Дині містять калій, і люди з проблемами нирок повинні контролювати споживання продуктів, що містять велику кількість цього мінералу, щоб не перевантажити нирки.

Діти

Хоча дині є корисними, у деяких дітей вони можуть викликати алергічні реакції або проблеми з травленням. Перед введенням динь в раціон дитини краще проконсультуватися з педіатром.