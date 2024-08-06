"Вы можете удивиться". Врач раскрыла неожиданную правду о арбузах

Многие украинцы боятся покупать арбузы, потому что они содержат нитраты.
Неожиданную правду об этом продукте рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.
"Вы можете удивиться, узнав, что подавляющее большинство нитратов/нитритов попадает не из пищи, а из эндогенных источников в организме, то есть собственных", - сообщила врач.
На самом деле нитриты производятся вашим собственным организмом в большем количестве, чем можно получить с пищей, и нитриты слюны приходится 70-90% нашего общего влияния нитритов.
Важно понимать, что ни нитраты, ни нитриты в организме не скапливаются.
Нитраты, поступающие с пищей, превращаются в нитриты, когда они контактируют со слюной, и из нитратов, которые мы едим, 25% превращаются в нитриты слюны, 20% превращаются в нитриты, а остальные выводятся с мочой в течение 5 часов после приема.
Любой поглощаемый нитрат имеет очень короткий период полувыведения, исчезая из нашей крови менее чем за 5 минут. Некоторые нитриты в нашем желудке реагируют с желудочным содержимым, образуя оксид азота, который может иметь много полезных эффектов.
Экспертка сообщила, что сам по себе нитрат относительно нетоксичный, но его метаболиты могут повлечь за собой ряд последствий для здоровья.
Избегать отравления можно, если поместить кусочек арбуза в стакан с водой комнатной температуры. Если плод опасен - то вода окрасится. Лучше такой арбуз выкинуть.
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