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"Вы можете удивиться". Врач раскрыла неожиданную правду о арбузах

Фото: Вредны ли нитраты в арбузе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы боятся покупать арбузы, потому что они содержат нитраты.

Неожиданную правду об этом продукте рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Что нужно знать о нитратах и арбузах

"Вы можете удивиться, узнав, что подавляющее большинство нитратов/нитритов попадает не из пищи, а из эндогенных источников в организме, то есть собственных", - сообщила врач.

На самом деле нитриты производятся вашим собственным организмом в большем количестве, чем можно получить с пищей, и нитриты слюны приходится 70-90% нашего общего влияния нитритов.

Важно понимать, что ни нитраты, ни нитриты в организме не скапливаются.

Нитраты, поступающие с пищей, превращаются в нитриты, когда они контактируют со слюной, и из нитратов, которые мы едим, 25% превращаются в нитриты слюны, 20% превращаются в нитриты, а остальные выводятся с мочой в течение 5 часов после приема.

Любой поглощаемый нитрат имеет очень короткий период полувыведения, исчезая из нашей крови менее чем за 5 минут. Некоторые нитриты в нашем желудке реагируют с желудочным содержимым, образуя оксид азота, который может иметь много полезных эффектов.

Справка о продуктах с нитратами

  • Темно-зеленые листовые овощи (такие как шпинат, листовая капуста и салат), свекла и сельдерей богаты нитратами естественно
  • Они также содержат витамин С и другие антиоксиданты, подавляющие реакцию, что создает вредные N-нитрозосоединения.
  • Показано, что оксид азота, образованный нитритом, обладает сосудорасширяющими свойствами и может модулировать функцию тромбоцитов в организме, улучшая артериальное давление и снижая риск сердечного приступа.
  • Нитраты могут помочь укрепить иммунную систему и защитить от патогенных бактерий.
  • На самом деле диеты, включающие богатые нитратами овощи, ассоциируются с более низким уровнем рака, включая рак желудка.
  • Некоторые краткосрочные исследования показывают, что употребление овощей с высоким содержанием нитратов (особенно свеклы) может снизить артериальное давление, хотя другие исследования не проявили такой пользы.
  • Органически выращенные овощи могут иметь более низкие уровни, чем неорганические овощи, поскольку синтетические нитратные удобрения не используются.

Экспертка сообщила, что сам по себе нитрат относительно нетоксичный, но его метаболиты могут повлечь за собой ряд последствий для здоровья.

Как проверить арбуз на нитраты

Избегать отравления можно, если поместить кусочек арбуза в стакан с водой комнатной температуры. Если плод опасен - то вода окрасится. Лучше такой арбуз выкинуть.

 

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