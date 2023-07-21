"Ви для мене ворог": у Молдові лікар заявив жінці, що не оперує росіян

На кадрах лікар, спілкуючись із росіянкою каже, що йому "хочеться розстріляти її з автомата Калашникова". Все через те, що на його вітання державною мовою вона відповідає російською.

Він зазначив, що росіян категорично не оперує. До того ж відомо, що на операцію росіянка чекала цілий рік.

"Це мене ображає. Я заходжу, говорю "Buna ziua", а ви мені - "Здравстуйте". Мені хочеться витягнути Калашникова і розстріляти вас, тому що ви для мене одразу ворог. Ви росіянка? Росіянка-росіянка? Я росіян не оперую, це вороги. Їдьте в Україну і скажіть, що ви росіянка", - сказав лікар.

Лікар, який заявив, що не оперує росіян (скриншот)

Однак, жінка заявила, що вона за національністю росіянка, але народилася в Молдові.