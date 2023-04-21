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"Ви допомагали армії?" Лорак одяглася в камуфляж і викликала багато запитань (відео)

Фото: Ані Лорак одягла камуфляжну куртку у новому відео (facebook.com/AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні і так не визначилася з позицією, шокувала своїх шанувальників. Так, Кароліна (справжнє ім'я артистки) презентувала свій новий альбом та кліп, у якому з'явилася у камуфляжі.

Уривок нової відеороботи Лорак опублікувала в Instagram. Під цим постом, як не дивно, коментарі не відключені.

Ані Лорак у камуфляжі пройшлася вулицями

"Я запрошую вас на свій острів кохання, ніжності, щирих почуттів та емоцій.. Цей альбом був витканий з переживань моєї душі.. Я дарую його вам.. Дякую всім талановитим людям, які працювали над створенням цього альбому", - написала виконавиця під відео.

У ролику вона одягнена у камуфляжну куртку, шкіряні лосини та спортивні кросівки.

Ані Лорак у новому кліпі одяглася у камуфляж (Скріншот з відео)

"Ты скажи куда мне бежать, только некуда", - співає вона у кліпі.

Справді, співачці нині ніде не раді. В Україні її вважають зрадницею, а в Росії, де вона жила останніми роками, скасовують концерти. Також пишуть, що Кароліна зараз вся у боргах, "як у шовках".

Цікаво, що кліп знімали у Німеччині, у Ганновері.

Реакція шанувальників на новий образ Лорак

А от реакція фанатів Лорак не забарилася. Росіяни запитують, а чи не допомагає артистка потай ЗСУ. Також люди не розуміють, навіщо вона одягла таку куртку.

  • Навіщо ця куртка?
  • У теперішній ситуації та ставленні до Лорак з боку двох країн така куртка ні до чого. Данина моді? Навіщо? У комуфляжі бійці боронять свою країну!
  • Дивилася ваше інтерв'ю, де ви розповідали, що всі ваші почуття та позиції у ваших піснях. Ось слухаю, бачу куртку камуфляж та прогулянка за кордоном, на задньому фоні синьо-жовта вивіска, у пісні слова "не можу дихати". Тобто, все ж таки допомагали армії?
  • Співай тепер для руского міра. А ми викреслили тобі назавжди. Хоч раніше і обожнювали твої пісні.
  • Велике розчарування у Королині. Шкода. Завжди слухала та захоплювалася. Після інтерв'ю, зрозуміла, що краще нехай співає, ніж каже.

Нагадаємо, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.

Також повідомлялося, що перед цим Кароліна пояснила, чому не допомагатиме українцям.

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Ані Лоракпевец