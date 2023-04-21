"Ви допомагали армії?" Лорак одяглася в камуфляж і викликала багато запитань (відео)

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні і так не визначилася з позицією, шокувала своїх шанувальників. Так, Кароліна (справжнє ім'я артистки) презентувала свій новий альбом та кліп, у якому з'явилася у камуфляжі.
Уривок нової відеороботи Лорак опублікувала в Instagram. Під цим постом, як не дивно, коментарі не відключені.
"Я запрошую вас на свій острів кохання, ніжності, щирих почуттів та емоцій.. Цей альбом був витканий з переживань моєї душі.. Я дарую його вам.. Дякую всім талановитим людям, які працювали над створенням цього альбому", - написала виконавиця під відео.
У ролику вона одягнена у камуфляжну куртку, шкіряні лосини та спортивні кросівки.
Ані Лорак у новому кліпі одяглася у камуфляж (Скріншот з відео)
"Ты скажи куда мне бежать, только некуда", - співає вона у кліпі.
Справді, співачці нині ніде не раді. В Україні її вважають зрадницею, а в Росії, де вона жила останніми роками, скасовують концерти. Також пишуть, що Кароліна зараз вся у боргах, "як у шовках".
Цікаво, що кліп знімали у Німеччині, у Ганновері.
А от реакція фанатів Лорак не забарилася. Росіяни запитують, а чи не допомагає артистка потай ЗСУ. Також люди не розуміють, навіщо вона одягла таку куртку.
Нагадаємо, що спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства та спробу втекти з РФ.
Також повідомлялося, що перед цим Кароліна пояснила, чому не допомагатиме українцям.