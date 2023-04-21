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"Вы помогали армии?" Лорак облачилась в камуфляж и вызвала много вопросов (видео)

Фото: Ани Лорак надела камуфляжную куртку в новом видео (facebook.com/AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и так не определилась с позицией, шокировала своих некоторых поклонников. Так, Каролина (настоящее имя артистки) презентовала свой новый альбом и клип, в котором появилась в камуфляже.

Отрывок новой видеоработы Лорак опубликовала в Instagram. Под этим постом, как ни странно, комментарии не отключены.

Ани Лорак в камуфляже прошлась по улицам

"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам.. Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома", - написала исполнительница под видео.

В ролике она одета в камуфляжную куртку, кожаные лосины и спортивные кроссовки.

Ани Лорак в новом клипе облачилась в камуфляж (Скриншот из видео)

"Ты скажи куда мне бежать, только некуда", - поет она в клипе.

Действительно, певице сейчас нигде не рады. В Украине ее считают предательницей, а в России, где она жила в последние годы, отменяют концерты. Также пишут, что Каролина сейчас вся в долгах, "как в шелках".

Интересно, что клип снимали в Германии, в Ганновере.

Реакция поклонников на новый образ Лорак

А вот реакция фанатов Лорак не заставила себя ждать. Россияне задаются вопросом, а не помогает ли артистка втайне ВСУ. Также люди не понимают, зачем она надела такую куртку.

  • К чему эта куртка?
  • В теперешней ситуации и отношении к Лорак со стороны двух стран такая куртка ни к чему. Дань моде? Зачем? В комуфляже бойцы защищают свою страну!
  • Смотрела ваше интервью где вы рассказывали, что все ваши чувства и позиции в ваших песнях. Вот слушаю, вижу куртку камуфляж и прогулка по заграницам, на заднем фоне сине желтая вывеска, в песни слова "не могу дышать". То есть, все же помогали армии?
  • Співай тепер дла руського міра. А ми викреслили тебе назавжди. Хоть раніше і обожнювали твої пісні.
  • Большое разочарование в Королине. Жаль. Всегда слушала и восхищалась. После интервью, поняла что лучше пусть поет, чем говорит.

Напомним, что всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке сбежать из РФ.

Также сообщалось, что перед этим Каролина объяснила, почему не будет помогать украинцам.

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Ани Лоракпевец