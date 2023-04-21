"Вы помогали армии?" Лорак облачилась в камуфляж и вызвала много вопросов (видео)

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и так не определилась с позицией, шокировала своих некоторых поклонников. Так, Каролина (настоящее имя артистки) презентовала свой новый альбом и клип, в котором появилась в камуфляже.
Отрывок новой видеоработы Лорак опубликовала в Instagram. Под этим постом, как ни странно, комментарии не отключены.
"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам.. Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома", - написала исполнительница под видео.
В ролике она одета в камуфляжную куртку, кожаные лосины и спортивные кроссовки.
Ани Лорак в новом клипе облачилась в камуфляж (Скриншот из видео)
"Ты скажи куда мне бежать, только некуда", - поет она в клипе.
Действительно, певице сейчас нигде не рады. В Украине ее считают предательницей, а в России, где она жила в последние годы, отменяют концерты. Также пишут, что Каролина сейчас вся в долгах, "как в шелках".
Интересно, что клип снимали в Германии, в Ганновере.
А вот реакция фанатов Лорак не заставила себя ждать. Россияне задаются вопросом, а не помогает ли артистка втайне ВСУ. Также люди не понимают, зачем она надела такую куртку.
Напомним, что всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке сбежать из РФ.
Также сообщалось, что перед этим Каролина объяснила, почему не будет помогать украинцам.