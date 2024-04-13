Дивіться, як виглядає найменша тварина у світі (фото)
Усі знають, що найбільшою твариною на планеті є синій кит. Але от чи замислювались ви, кого вважають найменшою істотою і як вона виглядає?
Про те, хто є найменшим на планеті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Live Science.
Як виглядають найменші тварини на світі
Завжди залишається ймовірність, що вчені ще відкриють раніше невідомі види, але важко уявити, що ці тварини будуть меншими за міксозоїдів - це група мікроскопічних безхребетних, споріднених медузам.
Професор Музею природної історії в Лондоні Бет Окамура вважає, що міксозоїди є найменшими тваринами на Землі, оскільки багато видів міксозойців у дорослому віці є лише однією клітиною.
"У кожного з нас на певному етапі життєвого циклу є стадії, коли ми зовсім крихітні. Але коли ми досягаємо зрілості, ми стаємо складними багатоклітинними тваринами. Це не стосується Myxozoa. Коли вони дозрівають, вони все одно залишаються одноклітинними", - каже Окамура.
У дорослому віці міксозоїди можуть досягати 0,02 міліметра. За даними Гавайського університету, це приблизно в 100 разів менше, ніж піщинка.
Ось так виглядає Myxozoa (фото: Live Science)
Підтип Myxozoa виробив просту форму, яка відповідає його паразитичному життєвому циклу. Більшість видів міксозоїдів виробляють інфекційні водні спори. Клітини з цих спор проникають і розвиваються всередині як хребетних господарів, таких як риби, так і безхребетних господарів, таких як кільчасті черви, пояснив Окамура.
Наприклад, деякі міксозоїди - певні цератоміксиди - інфікують жовчні міхури амазонських риб і "виростають" у червоподібних істот, схожих на багатоклітинних нематод, але з одноклітинними тілами.
Хоча деякі міксозоїди викликають захворювання у своїх господарів, багато з них нешкідливі.
Хто є найменшим представником в інших еволюційних групах
Згідно з дослідженням 2012 року, опублікованому в журналі Mammal Review, титул найменшого представника серед ссавців поділяють етруська землерийка (Suncus etruscus) і серед комах - джмелі (Craseonycteris thonglongyai).
Джмелі сягають розмірів 2,9-3,3 см, а землерийки можуть виростати 5 см у довжину. Однак джмелі мають розмах крил приблизно 15 см, тому під час польоту вони значно ширші за землерийок.
Етруська землерийка (фото: Antonio Petrone/Shutterstock.com)
Найменші хребетні з усіх - це мініатюрні жаби, деякі з яких менші за 2,5 см в довжину. У лютому 2024 року дослідження, опубліковане в журналі Zoologica Scripta професор зоології Державного університету Санта-Крус у Бразилії Мірко Соле назвав жабу під назвою Brachycephalus pulex найменшою з відомих хребетних.
Зрілі самки B. pulex мають середню довжину лише 8,15 мм, тоді як самці - 7,1 мм. Вони спокійно можуть поміститися на людському ногті.
Ось так виглядає найменша хребетна тварина (фото: Renato Gaiga)
Цей крихітний вид зустрічається лише на двох горах у східному бразильському штаті Баїя. B. pulex живе в опалому листі біля річок і харчується переважно кліщами.
B. pulex є найменшою хребетною твариною, яку знайшли дослідники, вчені наголошують, що людство ще далеке до того, щоб знати все, що живе на планеті.
Раніше ми писали про те, що вчені визначили, чи відрізнялись насправді самиці динозаврів від самців.
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