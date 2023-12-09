UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)

За скільки продають старі ялинкові іграшки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі знають, але деякі ялинкові прикраси, особливо якщо їм багато років, можуть принести чимало коштів. Колекціонери цінують навіть іграшки не зі скла, а з картону.

Як виглядає прикраса на ялинку, що коштує 10 тисяч гривень, і в чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість іграшки

Так, на сайті з'явився доволі цікавий лот. Продавець з Києва виставив на продаж стареньку ялинкову прикрасу - жабу з картону.

 

Прикраса на ялинку за 10 тисяч гривень (фото: violity.com)

Іграшка золотого кольору має зовсім невеликі розміри - 7,5 на 5 сантиметрів. Такій прикрасі вже декілька десятків років. За словами продавця, іграшку виготовлено у техніці "Дрезденський картонаж". 

Зазвичай такі прикраси робили ще давно у Німеччині. Потім їх виготовляли самостійно. Точний "вік" іграшки продавець не називає.

Стара прикраса на ялинку за тисячі гривень (фото: violity.com)

Судячи з вигляду, прикрасою користувалися. На ній вже почала лущитися золота фарба. Окрім цього, важко не помітити потертість. Картон вже почав пересихати, а подекуди вже є дірочки.

Скільки коштують старі ялинкові іграшки (фото: violity.com)

Втім, навіть попри такі дефекти продавець не став починати з низької ціни. Він виставив фіксовану вартість. Свій лот продавець хоче віддати за 10 тисяч і одну гривню. 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яка стара іграшка на ялинку коштує 40 тисяч.

Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що "вбиту" часом дитячу ляльку оцінили у 65 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
колекціонериЦікаві факти