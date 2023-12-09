RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы будете удивлены, но такая елочная игрушка из картона стоит 10 тысяч гривен (фото)

За сколько продают старые елочные игрушки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не все знают, но некоторые елочные украшения, особенно если им много лет могут принести немало средств. Коллекционеры ценят даже игрушки не из стекла, а из картона.

Как выглядит украшение на елку, которое стоит 10 тысяч гривен, и в чем его особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность игрушки

Так, на сайте появился довольно интересный лот. Продавец из Киева выставил на продажу старенькое елочное украшение - лягушку из картона.

Украшение на елку за 10 тысяч гривен (фото: violity.com)

Игрушка золотого цвета совсем небольшого размера - 7,5 на 5 сантиметров. Такому украшению уже несколько десятков лет. По словам продавца, игрушка изготовлена в технике "Дрезденский картонаж".

Обычно такие украшения делали еще в Германии. Затем их изготовляли самостоятельно. Точный "возраст" игрушки продавец не называет.

Старое украшение на елку за тысячи гривен (фото: violity.com)

Судя по виду, украшением пользовались. На нем уже начала шелушиться золотая краска. Кроме этого, трудно не заметить потертости. Картон уже начал пересыхать, а кое-где уже есть дырочки.

Сколько стоят старые елочные игрушки (фото: violity.com)

Впрочем, даже несмотря на такие дефекты, продавец не стал начинать с низкой цены. Он выставил фиксированную стоимость. Свой лот продавец готов отдать за 10 тысяч и одну гривну.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какая старая игрушка на елку стоит 40 тысяч.

Кроме того, недавно уже стало известно, что "убитую" временем детскую куклу оценили в 65 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
колекціонериЦікаві факти