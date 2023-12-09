Вы будете удивлены, но такая елочная игрушка из картона стоит 10 тысяч гривен (фото)

В чем особенность игрушки

Так, на сайте появился довольно интересный лот. Продавец из Киева выставил на продажу старенькое елочное украшение - лягушку из картона.

Украшение на елку за 10 тысяч гривен (фото: violity.com)

Игрушка золотого цвета совсем небольшого размера - 7,5 на 5 сантиметров. Такому украшению уже несколько десятков лет. По словам продавца, игрушка изготовлена в технике "Дрезденский картонаж".

Обычно такие украшения делали еще в Германии. Затем их изготовляли самостоятельно. Точный "возраст" игрушки продавец не называет.

Старое украшение на елку за тысячи гривен (фото: violity.com)

Судя по виду, украшением пользовались. На нем уже начала шелушиться золотая краска. Кроме этого, трудно не заметить потертости. Картон уже начал пересыхать, а кое-где уже есть дырочки.

Сколько стоят старые елочные игрушки (фото: violity.com)

Впрочем, даже несмотря на такие дефекты, продавец не стал начинать с низкой цены. Он выставил фиксированную стоимость. Свой лот продавец готов отдать за 10 тысяч и одну гривну.