"Вбиту" часом дитячу ляльку оцінили у 65 тисяч і ось як вона виглядає (фото)

Деякі старі ляльки, які вже непридатні для того, щоб ними грали діти, цінуються серед колекціонерів. "Мисливці за минулим" готові віддавати за такі екземпляри чималі гроші. Наприклад, просту ляльку з облізлим носом продають навіть за 65 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Violity .

Як виглядає лялька

Декілька днів тому на онлайн-аукціоні з'явився лот від продавця з Тернополя. Він продає стару ляльку "Червона шапочка". Іграшка виглядає досить "вбитою". Однак власник уточнив, що ляльці вже багато років, а тому вона справді цінна.

Цінна лялька з минулого (фото: violity.com)

При цьому продавець зазначив, що не буде її "роздягати" для додаткових фото. Зазвичай колекціонери просять робити знімки тіла ляльки, щоб зрозуміти, в якому вона стані, адже буває й так, що під одягом можна побачити тріщини та значні пошкодження. А це впливає на ціну.

За скільки можна продати стару ляльку (фото: violity.com)

"Рання тирсова лялька, кріплення на шплінтах. Унікальна українська лялька з 50-х, в усьому рідному. Без кракелюра, є дрібні сколи, пищалка мовчить, є в каталозі.

Київська фабрика Перемога - Укрпроміграшка. Лялька нова, роздягаючи її я можу зіпсувати одяг, якому кілька десятків років", - заявив власник.

Скільки коштують старі ляльки (фото: violity.com)

Помітно, що на ляльці облізла фарба. Подекуди вона почала вицвітати. Однак іграшку не реставрували, адже це можуть робити лише досвідчені експерти, які не зіпсують вигляду лота.

Свій лот власник оцінив у 65 тисяч гривень. Він хоче отримати майже 2 тисячі доларів і не готовий торгуватись. Втім, за лотом стежать понад 10 користувачів. А це означає, що лялька цікавить колекціонерів.