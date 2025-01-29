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Ви будете старіти швидше, якщо спите в ліжку в цій позі

Фото: В якій позі не треба срати вночі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар попередив, що поширеною нічною звичкою може бути старіння шкіри під час сну. За його словами, ця рутина не тільки спричиняє розвиток зморшок, але й може призвести до асиметрії обличчя.

Про що саме йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Джо Віттінгтона.

Яка звичка вночі сприяє старінню

Джо Віттінгтон, який найбільше відомий в Інтернеті як доктор Джо, розповів, що ваша подушка може бути причиною того, чому ваше обличчя не симетричне.

За його словами, постійний тиск на одну сторону вашого обличчя може спричинити розвиток зморшок, а також асиметрію обличчя.

Експерт посилається на одне наукове дослідження, опубліковане в журналі Plastic and Reconstructive Surgery у 2014 році. З аналізу 147 пар однояйцевих близнюків автори дослідження дійшли висновку, що "певне лежаче положення під час сну" було одним із чотирьох факторів, які можуть призвести до асиметрії обличчя.

Доктор Джо додав, що типів зморшок, які виникають через сон на боці, важко позбутися.

На щастя, він сказав, що є три способи мінімізувати ризик цього.

Найважливіша порада експерта - це спати на спині.

"Спіть на боку, на спині, але не на животі", - порадив Джо.

Але якщо ви не можете позбутися звички спати на боці, лікар радить міняти положення сну час від часу.

@drjoe_md

Did you know side sleeping can lead to wrinkles and facial asymmetry over time? Your pillow might feel cozy, but it's not doing your skin any favors! Switch to a silk pillowcase, alternate sides, or try back sleeping to keep your face smooth and even. Sleep smarter, not smushier! #sleeptips #beautytips #aginghealthy #skinroutine via tt/@Sriracha

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