Ви будете старіти швидше, якщо спите в ліжку в цій позі

Яка звичка вночі сприяє старінню

Джо Віттінгтон, який найбільше відомий в Інтернеті як доктор Джо, розповів, що ваша подушка може бути причиною того, чому ваше обличчя не симетричне.

За його словами, постійний тиск на одну сторону вашого обличчя може спричинити розвиток зморшок, а також асиметрію обличчя.

Експерт посилається на одне наукове дослідження, опубліковане в журналі Plastic and Reconstructive Surgery у 2014 році. З аналізу 147 пар однояйцевих близнюків автори дослідження дійшли висновку, що "певне лежаче положення під час сну" було одним із чотирьох факторів, які можуть призвести до асиметрії обличчя.

Доктор Джо додав, що типів зморшок, які виникають через сон на боці, важко позбутися.

На щастя, він сказав, що є три способи мінімізувати ризик цього.

Найважливіша порада експерта - це спати на спині.

"Спіть на боку, на спині, але не на животі", - порадив Джо.

Але якщо ви не можете позбутися звички спати на боці, лікар радить міняти положення сну час від часу.