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Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду

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П'ятниця 14 липня 2023 19:32
Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду Що означають назви батончиків (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

На поличках магазинів щодня можна побачити різні солодкі батончики. Найпопулярніші серед них - це Twix, Bounty, Snickers тощо. А чи задумувалися ви колись, що означають ці назви?

Styler знайшов відповідь на це запитання! Більше про назви - читайте нижче в нашому матеріалі.

Twix

Цікаво, що спочатку цукерка називалася Raider. Згодом її почали імпортувати в США з Великої Британії, де й вигадали. У Штатах батончик почали називати Twix.

Це поєднання двох слів: twin (двійнята, подвійний) та biscuits (печиво). Хоча в деяких європейських країнах батончик досі продають під маркою Raider, зацікавленість до назви Twix все ж вища.

Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду

Назва цього батончика означає "подвійне печиво" (фото: amazon.com)

Bounty

Відповідно до рекламного слогана з цим батончиком асоціюється "райська насолода", а кокосова начинка лише доповнює уявлення.

Найчастіше рекламу цукерки знімали на острові Самуї, проте на південному сході до Нової Зеландії є архіпелаг островів Баунті.

З англійської слово bounty означає "щедрість, винагорода". Тому якщо поєднати всі ці версії, можна зробити висновок, що назва батончика - це райська насолода та відпочинок після якоїсь виконаної роботи.

Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду

У більшості споживачів батончик Bounty асоціюється з відпочинком на острові (фото: Вікіпедія)

Snickers

Подібно до Twix "народився" батончик у Великій Британії, де його й розповсюджували. Тоді він називався Marathon, що означає "марафон".

Згодом цукерку переназвали на відомий сьогодні Snickers. Це ім'я належало коню родини-власників компанії, яка займалася виготовленням солодощів. З англійської це слово означає "тихе іржання".

Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду

У Snickers є багато смаків, які ви ще точно не куштували (фото: candymeow.com.ua)

Які виробники солодкого залишилися в Росії

Запам'ятайте цей перелік, щоб не спонсорувати терориста:

  • Ritter Sport
  • Nestle
  • Chupa Chups
  • Mondelez International

Їхня продукція включає досить великий перелік продуктів, але ось найпопулярніші з них:

  • батончик Nuts (Nestle)
  • Barni (Mondelez International)
  • 7Days (Mondelez International)
  • Belvita (Mondelez International)
  • Cadbury (Mondelez International)
  • Côte d'Or (Mondelez International)
  • Cadbury Dairy Milk (Mondelez International)
  • Daim (Mondelez International)
  • Halls (Mondelez International)
  • Oreo (Mondelez International)
  • Milka (Mondelez International)
  • Philadelphia (Mondelez International)
  • Toblerone (Mondelez International)
  • TUC (Mondelez International)

Раніше ми розповідали, який вигляд має справжнє васабі до суші.

Читайте також, якими корисними альтернативами можна замінити солодощі.

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