Ви будете шоковані, що означають назви популярних батончиків Twix, Bounty та інших: дізнайтеся правду
На поличках магазинів щодня можна побачити різні солодкі батончики. Найпопулярніші серед них - це Twix, Bounty, Snickers тощо. А чи задумувалися ви колись, що означають ці назви?
Styler знайшов відповідь на це запитання! Більше про назви - читайте нижче в нашому матеріалі.
Twix
Цікаво, що спочатку цукерка називалася Raider. Згодом її почали імпортувати в США з Великої Британії, де й вигадали. У Штатах батончик почали називати Twix.
Це поєднання двох слів: twin (двійнята, подвійний) та biscuits (печиво). Хоча в деяких європейських країнах батончик досі продають під маркою Raider, зацікавленість до назви Twix все ж вища.
Назва цього батончика означає "подвійне печиво" (фото: amazon.com)
Bounty
Відповідно до рекламного слогана з цим батончиком асоціюється "райська насолода", а кокосова начинка лише доповнює уявлення.
Найчастіше рекламу цукерки знімали на острові Самуї, проте на південному сході до Нової Зеландії є архіпелаг островів Баунті.
З англійської слово bounty означає "щедрість, винагорода". Тому якщо поєднати всі ці версії, можна зробити висновок, що назва батончика - це райська насолода та відпочинок після якоїсь виконаної роботи.
У більшості споживачів батончик Bounty асоціюється з відпочинком на острові (фото: Вікіпедія)
Snickers
Подібно до Twix "народився" батончик у Великій Британії, де його й розповсюджували. Тоді він називався Marathon, що означає "марафон".
Згодом цукерку переназвали на відомий сьогодні Snickers. Це ім'я належало коню родини-власників компанії, яка займалася виготовленням солодощів. З англійської це слово означає "тихе іржання".
У Snickers є багато смаків, які ви ще точно не куштували (фото: candymeow.com.ua)
Які виробники солодкого залишилися в Росії
Запам'ятайте цей перелік, щоб не спонсорувати терориста:
- Ritter Sport
- Nestle
- Chupa Chups
- Mondelez International
Їхня продукція включає досить великий перелік продуктів, але ось найпопулярніші з них:
- батончик Nuts (Nestle)
- Barni (Mondelez International)
- 7Days (Mondelez International)
- Belvita (Mondelez International)
- Cadbury (Mondelez International)
- Côte d'Or (Mondelez International)
- Cadbury Dairy Milk (Mondelez International)
- Daim (Mondelez International)
- Halls (Mondelez International)
- Oreo (Mondelez International)
- Milka (Mondelez International)
- Philadelphia (Mondelez International)
- Toblerone (Mondelez International)
- TUC (Mondelez International)
Раніше ми розповідали, який вигляд має справжнє васабі до суші.
Читайте також, якими корисними альтернативами можна замінити солодощі.