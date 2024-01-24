Ви будете не щасливі: 6 стереотипів, які швидко зруйнують стосунки

Дорослі стосунки можуть бути складними. У світі існує безліч сталих стереотипів, які нав’язуються нам протягом життя. Внаслідок цього виникають проблеми.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які стереотипи існують у стосунках та як вони шкодять.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Verywell mind та Buzz feed.
Стереотип про те, що контроль є ознакою кохання є помилковим, адже сприяє нездоровим стосункам. Це змушує людей плутати ревнощі з інтересом, контроль із відданістю та маніпулювання з коханням.
Якщо дозволити іншим контролювати вашу поведінку та спосіб мислення, це може мати серйозні наслідки для вашого самопочуття та самооцінки.
Ознаки контрольованої поведінки:
Існують гендерні стереотипи, які свідчать про те, що жінки є опікунами у стосунках. Зокрема, жінкам часто доручають виконувати всю домашню роботу.
Коли жінки несуть на собі тягар піклування про всіх членів сім’ї, то вони емоційно вигоряють.
Це дуже поширений стереотип, адже раніше розлучення вважали неприпустимими.
Важливо пам'ятати, якщо партнери у шлюбі нещасливі, діти страждатимуть також.
Тому якщо чоловік та жінка залишаються разом лише через дітей, їм це може не допомогти.
Інший поширений стереотип полягає в тому, що жінки повинні прощати невірність свого партнера, а чоловіки - ні. Стосунки кожної людини унікальні, і відновити довіру після такого порушення довіри досить нелегко.
Існує думка, що жінки повинні повертатися до своїх невірних партнерів. Це підриває автономію людей під час прийняття таких делікатних і дуже особистих рішень.
Сумісний сон зображують як необхідність для здорових інтимних стосунків. Хоча сон поруч з партнером може мати певні переваги, важливо визнати, що це працює не для кожної пари.
Люди можуть вирішувати спати в окремих ліжках або кімнатах з різних причин:
Однак це не означає, що такі люди менше люблять свого партнера або що у них менш інтимний зв’язок.
Раніше ми повідомляли про ознаки, які свідчать про те, що у стосунках з людиною, яка вас любить.
Також ми писали, чому сучасні жінки все ще бояться проявляти ініціативу у стосунках із чоловіками.