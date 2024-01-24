Вы будете не счастливы: 6 стереотипов, быстро разрушающих отношения

Взрослые отношения могут быть сложными. В мире существует множество устоявшихся стереотипов, которые навязываются нам в течение жизни. Вследствие этого возникают проблемы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие стереотипы существуют в отношениях и как они вредят.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Verywell mind и Buzz feed.
Стереотип о том, что контроль является признаком любви, является ложным, ведь способствует нездоровым отношениям. Это заставляет людей путать ревность с интересом, контроль с преданностью и манипулирование с любовью.
Если позволить другим контролировать ваше поведение и способ мышления, это может иметь серьезные последствия для вашего самочувствия и самооценки.
Признаки контролируемого поведения:
Есть гендерные стереотипы, свидетельствующие о том, что женщины являются опекунами в отношениях. В частности женщинам часто поручают выполнять всю домашнюю работу.
Когда женщины несут на себе бремя заботы обо всех членах семьи, то они эмоционально выгорают.
Это очень распространенный стереотип, ведь раньше развод считали недопустимым.
Важно помнить, если партнеры в браке несчастливы, дети тоже будут страдать.
Поэтому, если мужчина и женщина остаются вместе только из-за детей, им это может не помочь.
Другой распространенный стереотип состоит в том, что женщины должны прощать неверность своему партнеру, а мужчины - нет. Отношения каждого человека уникальны и восстановить доверие после такого нарушения доверия довольно нелегко.
Есть мнение, что женщины должны возвращаться к своим неверным партнерам. Это подрывает автономию людей при принятии таких деликатных и очень личных решений.
Совместимый сон изображают как необходимость для здоровых интимных отношений. Хотя сон рядом с партнером может иметь определенные преимущества, важно признать, что это работает не для каждой пары.
Люди могут решать спать в отдельных кроватях или комнатах по разным причинам:
Однако это не означает, что такие люди меньше любят своего партнера или что у них менее интимная связь.
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