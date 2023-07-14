Ви більше не смажитимете кабачки! Рецепт, від якого течуть слинки

Кабачки стають все дешевшими на ринках і в магазинах, тож варто готувати з цього прекрасного овоча смачні страви. Всі знають, як приготувати смажені кабачки, проте є багато цікавих альтернативних рецептів.
Одним з таких поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Почистіть кабачки від шкірки і наріжте їх кружечками. Посоліть, додайте приправи: часник, паприку. Полийте зверху олією.
Відставте кабачки, щоб вони трохи промаринувалися.
Натріть на тертці сир, поріжте дрібно кріп і змішайте з майонезом.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Розкладіть кабачки на встелене пергаментом деко.
Запікайте протягом 10-15 хвилин. На запечені кабачки викладіть сирно-майонезну шапочку і поставте в духовку ще хвилин на п'ять, щоб сир розплавився.
Зазначимо, що станом на 14 липня, за кілограм кабачків просять близько 25 гривень.
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