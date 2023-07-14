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Вы больше не будете жарить кабачки! Рецепт, от которого текут слюнки

Как приготовить вкусные кабачки (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки становятся все дешевле на рынках и в магазинах, так что стоит готовить из этого прекрасного овоща вкусные блюда. Все знают, как приготовить жареные кабачки, но есть много интересных альтернативных рецептов.

Одним из таких поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие:

  • Кабачки - 2 шт. (500 г)
  • Соль - 0,5 ч. л. (по вкусу)
  • Сушеный чеснок - 1 ч. л.
  • Копченая паприка - 0,5 ч. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Укроп
  • Сыр - 80 г
  • Майонез - 1 ст. л.

Как приготовить

Почистите кабачки от кожуры и нарежьте их кружочками. Посолите, добавьте приправы: чеснок, паприку. Полейте сверху растительным маслом.

Отставьте кабачки, чтобы они немного промариновались.

Натрите на терке сыр, порежьте мелко укроп и смешайте с майонезом.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите кабачки на застеленный пергаментом противень.

Запекайте в течение 10-15 минут. На запеченные кабачки выложите сырно-майонезную шапочку и поставьте в духовку еще минут на пять, чтобы сыр расплавился.

Отметим, что по состоянию на 14 июля, за килограмм кабачков просят около 25 гривен.

Раньше мы писали, как сделать маринованные огурцы, для которых не нужно варить маринад.

Также узнайте, как приготовить вкуснятину из кабачков.

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