Вы больше не будете жарить кабачки! Рецепт, от которого текут слюнки

Составляющие:

Кабачки - 2 шт. (500 г)

Соль - 0,5 ч. л. (по вкусу)

Сушеный чеснок - 1 ч. л.

Копченая паприка - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Укроп

Сыр - 80 г

Майонез - 1 ст. л.

Как приготовить

Почистите кабачки от кожуры и нарежьте их кружочками. Посолите, добавьте приправы: чеснок, паприку. Полейте сверху растительным маслом.

Отставьте кабачки, чтобы они немного промариновались.

Натрите на терке сыр, порежьте мелко укроп и смешайте с майонезом.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите кабачки на застеленный пергаментом противень.

Запекайте в течение 10-15 минут. На запеченные кабачки выложите сырно-майонезную шапочку и поставьте в духовку еще минут на пять, чтобы сыр расплавился.

Отметим, что по состоянию на 14 июля, за килограмм кабачков просят около 25 гривен.