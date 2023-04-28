Названо найсмачніший маринад для шашлику. Ви більше не готуватимете інакше!

Інгредієнти для маринаду

Для того, щоб приготувати простий, але ідеальний маринад до 1 кг м'яса, вам знадобляться:

500 г цибулі

5 г свіжого розмарину

5 г свіжого чебрецю

5 г сушеного часнику

15 г солі

1 г свіжозмеленого перцю

10 г спецій на ваш смак

Як приготувати маринад

Очистіть та наріжте м'ясо, замаринуйте його.

Найкраще поставити на день чи ніч у холодильник.

Потім залишається просто посмажити та насолоджуватися бездоганним смаком.

"Ти більше не будеш готувати маринад до шашлику інакше", - запевняє кулінар.