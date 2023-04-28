Назван вкуснейший маринад для шашлыка. Вы больше не будете готовить по-другому!

Ингредиенты для маринада

Для того чтобы приготовить простой, но идеальный маринад на 1 кг мяса, вам понадобятся:

500 г репчатого лука

5 г свежего розмарина

5 г свежего тимьяна

5 г сушеного чеснока

15 г соли

1 г свежесмолотого перца

10 г специй на ваш вкус

Как приготовить маринад

Очистите и нарежьте мясо, замаринуйте его.

Лучше всего поставить на день или ночь в холодильник.

Потом остается просто пожарить и наслаждаться безупречным вкусом.

"Ты больше не будешь готовить маринад к шашлыку по-другому", - уверяет кулинар.