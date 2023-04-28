Назван вкуснейший маринад для шашлыка. Вы больше не будете готовить по-другому!

Как приготовить вкуснейший и полезный маринад для шашлыка не в ущерб здоровью? Очень просто! Для этого вам не понадобится уксус и тем более майонез. Мясо вы можете взять на свое усмотрение.
Рецептом маринада для мяса поделился кулинар Андрей Клюс в Instagram.
Для того чтобы приготовить простой, но идеальный маринад на 1 кг мяса, вам понадобятся:
Очистите и нарежьте мясо, замаринуйте его.
Лучше всего поставить на день или ночь в холодильник.
Потом остается просто пожарить и наслаждаться безупречным вкусом.
"Ты больше не будешь готовить маринад к шашлыку по-другому", - уверяет кулинар.
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