Не угадает никто. Ученые показали главного хищника Антарктиды, существовавшего 50 млн лет назад

Кто был главным хищником Антарктиды более 50 млн лет назад - интересный вопрос. Несмотря на то, что на ум сразу приходят пингвины, морские слоны, тюлени или зубастые китообразные - это далеко от правды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кого ученые считают главным хищником Антарктиды и что известно об этом древнем существе.

Кого назвали главным хищником Антарктиды

50 миллионов лет назад климат Антарктиды мог существенно отличаться от нынешнего. Континент был гораздо теплее и мог быть домом для древних хищных птиц.

"В антарктических биомах мы раньше не встречали крупных хищников. Известно было о дневных птицах-хищниках и небольших насекомоядных, но ни разу не обнаруживали больших хищных существ", - рассказала доктор Каролина Акоста Госпиталече из аргентинского Национального университета Ла-Платы.

Во время раскопок на небольшом острове Симор к востоку от полуострова Тринити в северной части Антарктического полуострова, ученые обнаружили неожиданную находку.

Речь идет о двух больших когтях длиной около 8 сантиметров. По мнению исследователей, они могли принадлежать крупному нелетающему хищнику, получившему название "ужасная птица" - terror bird.

Найденные археологами на Симоре когти (инфографика: palaeo-electronica.org)

Что известно об "ужасной птице"

Обычно термин "ужасная птица" применяют к нелетающим птицам вымершей семьи Фороракосовых или Phorusrhacidae, которых считали одними из самых больших высших хищников Южной Америки в кайнозойскую эру.

В то же время, отсутствие остального скелета древнего существа затрудняет точную классификацию.

Согласно последним исследованиям ученых, найденная в Антарктиде птица могла иметь высоту около 2 метров и вес около 100 килограммов. Это делает ее доминирующим хищником своего времени.

Считается, что эти птицы питались преимущественно малыми и средними позвоночными, используя для охоты длинные когти и острые клювы - выполняя тем самым роль высших хищников на континенте.

Так могла выглядеть "ужасная птица" (иллюстрация: palaeo-electronica.org/M.Charnelli)

Чем важно это открытие

По словам ученых, это открытие имеет большое значение для понимания экосистемы Антарктики эоценового периода - средней геологической эпохи палеогенового периода, начавшейся 56 млн лет назад и закончившейся около 33,9 млн лет назад.

Благодаря новым находкам исследователи надеются раскрыть больше деталей об этих страшных птицах и среде, в которой они жили.

"Из-за значительной эрозии антарктических островов мы ежегодно получаем новые окаменелости. Это непрерывное открытие из-за эрозии дает нам уникальную возможность глубже погрузиться в знания о древних экосистемах Антарктики", - подчеркнула Госпиталече.