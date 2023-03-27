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Везіння ходитиме за вами по п'ятах! Три знаки Зодіаку, яким пощастить просто зараз

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 06:30
Везіння ходитиме за вами по п'ятах! Три знаки Зодіаку, яким пощастить просто зараз Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останній тиждень березня розповість про знаки Зодіаку, для яких цей час буде означений везінням, успіхом і новими досягненнями.

Про те, кому пощастить, дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Телець

Тиждень обіцяє яскраві ідеї, чарівність та успіх у протилежної статі. Не виключено, що везіння просто ходитиме за вами по п'ятах. А ось на вихідних будьте обережнішими - можуть бути капризи та конфлікти.

Діва

Ви можете розраховувати на прихильність начальства та підтримку всіх ваших ідей, починань та зусиль. Беріться тільки за справи, які ви точно зможете довести до кінця. Якщо не впевнені - перенесіть на інший період та приділіть час своїм захопленням.

Стрілець

Готуйтеся піднятися на сцену і підкорювати всіх оточуючих. Ви просто приречені всіх зачарувати! Однак не намагайтеся виправити своє фінансове становище за допомогою азартних ігор чи авантюр, не ризикуйте своїми грошима даремно.

Козеріг

Цього тижня для вас не буде нездійсненних завдань. Ви зможете вирішити абсолютно будь-яке завдання - у вас вистачить енергії, сил, мудрості та наполегливості. Але не забувайте про повноцінний відпочинок і виділіть один день, щоб нічого не робити.

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Крім того читайте, які чоловіки за знаком Зодіаку - найвимогливіші.

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