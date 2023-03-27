Везение будет ходить за вами по пятам! Три знака Зодиака, которым повезет прямо сейчас

Гороскоп на последнюю неделю марта расскажет о знаках Зодиака, для которых это время будет отмечено везением, успехом и новыми достижениями.

О том, кому повезет, узнайте ниже в материале Styler.

Телец

Неделя обещает яркие идеи, обаяние и успех у противоположного пола. Не исключено, что везение будет просто ходить за вами по пятам. А вот на выходных будьте осторожнее - могут быть капризы и конфликты.

Дева

Вы можете рассчитывать на благосклонность начальства и поддержку всех ваших идей, начинаний и усилий. Принимайтесь только за дела, которые вы точно сможете довести до конца. Если не уверены - перенесите на другой период и уделите время своим увлечениям.

Стрелец

Готовьтесь подняться на сцену и покорять всех окружающих. Вы просто обречены всех очаровать! Однако не пытайтесь исправить свое финансовое положение с помощью азартных игр или авантюр, не рискуйте напрасно своими деньгами.

Козерог

На этой неделе для вас не будет невыполнимых задач. Вы сможете решить абсолютно любую задачу - у вас хватит энергии, сил, мудрости и настойчивости. Но не забывайте о полноценном отдыхе и выделите один день, чтобы ничего не делать.