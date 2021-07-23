UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Въезд в Польшу авто на украинских номерах: что нужно знать о техосмотре перед границей

Автор: Владимир Костырин

Украинских автомобилистов могут пропустить беспрепятственно через границу в Польшу только при наличии необходимых документов.

Об этом передает издание inPoland.

Отметим, что сейчас в Украине планируют вернуть прохождение обязательного техосмотра транспорта - в рамках обязательств перед ЕС. При выполнении соответствующих пунктов Соглашения об ассоциации, подписанного в 2014 году, изменятся правила для украинских водителей, которые въезжают в страны Евросоюза.

Контролирующие органы на границе Польши и Украины могут интересоваться техническим состоянием машины путешественника.

Если первичный осмотр станет вызывать сомнения, то у автомобилиста могут попросить документ о прохождении ТО.

В случае, если пригодность транспортного средства к эксплуатации не подтвердится документально, водителю смогут отказать в праве пресечения украинско-польской границы.

Если путешественник на таком авто предпримет попытку обойти систему и попасть в Польшу через другой пограничный переход, то за это грозит штраф - 2 тысячи злотых (около 440 евро или 14 тысяч гривен).

Как сообщалось ранее, в Украине вернут техосмотр авто, но по новым правилам, и эксперт указал на важные нюансы такой инициативы МВД.

Напомним также, что недавно украинцам показали, как растаможить "евробляху" онлайн, и какая пошаговая инструкция.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшапограничникиавтомобиливодителиТехосмотр