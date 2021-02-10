Ветеринар спел "Несе Галя воду" дуэтом с собачкой: невероятное видео

"Мне из Берлина звонил племянник мой и он говорит, что в Берлине показали на немецком языке этот ролик с собакой", - рассказал мужчина.

Теперь в ветеринарной клинике такса Фантик получила прозвище оперный солист, и хозяева талантливого пса привозят питомца на репетиции - они уверены, что музыкальный дуэт должен развиваться и дальше.

Допиряк отметил, что держит музыкальные инструменты в кабинете рядом с медицинскими еще со студенческих лет. Причем он расширяет не только репертуар произведений, но и оттачивает навыки владения новыми инструментами. Так, аккордеон, на котором он аккомпанировал для дуэта с таксой, ветеринар освоил только полгода назад.

Медик рассказал, что сначала играл в перерывах между операциями, а затем случайно спел в присутствии четвероногих. Тем так понравилось, что врач решил превратить хобби в уникальную методику лечения животных.

"Музыка, игрушки разные животным поднимают настроение и они чувствуют себя как дома и поэтому они легче лечатся и легче выздоравливают", - говорит Валерий.

Также он поделился наблюдениями, что лучше всего музыку чувствуют собаки, особенно таксы и лайки. Впрочем, все зависит от характера животного и "от состояния души - есть поющая душа, а есть скучная душа".

Допиряк намерен и дальше продвигать свою музыкальную методику в ветеринарном деле, и уже планирует поразить новым дуэтом - с птицами.

Видео: Ветеринар спел "Несе Галя воду" дуэтом с собакой, которую лечил в клинике