ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин утвердил сказочные надбавки врачам: кто их получит

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 11:01
Кабмин утвердил сказочные надбавки врачам: кто их получит
Зарплата врачей в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Зарплата врачей в Украине в ближайшее время поднимется только у медиков

Зарплата врачей в Украине вырастет из-за коронавируса на 300%. При этом в кабмине уточнили, по каким правилам и условиям медики получат надбавки. Отмечается, что помимо денежного бонуса медиков ожидает выдача защитных костюмов пятого уровня защиты и обеспечение больниц лекарствами.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил Максим Степанов.

По его словам, покупать медицинские услуги в больницах люди смогут только при условии возможности предоставления качественной медицинской помощи. В Минздраве создали несколько пакетов услуг:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;
  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
  • медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;
  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Стоит отметить, что теперь учреждения здравоохранения будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, что ранее доктор Комаровский рассказал, когда отменят карантин в Украине.

Также ранее мы писали, что правительство опубликовало план выхода из карантина.

Кабмин провел ряд кадровых решений Парки, кафе и розничная торговля: что Кабмин планирует открыть с 11 мая
Новости Украины Кабинет Министров УкраинымедикиКоронавирус
Lite
On Top