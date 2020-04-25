Кабмин утвердил сказочные надбавки врачам: кто их получит

Зарплата врачей в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Зарплата врачей в Украине в ближайшее время поднимется только у медиков

Зарплата врачей в Украине вырастет из-за коронавируса на 300%. При этом в кабмине уточнили, по каким правилам и условиям медики получат надбавки. Отмечается, что помимо денежного бонуса медиков ожидает выдача защитных костюмов пятого уровня защиты и обеспечение больниц лекарствами.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил Максим Степанов.

По его словам, покупать медицинские услуги в больницах люди смогут только при условии возможности предоставления качественной медицинской помощи. В Минздраве создали несколько пакетов услуг:

стационарная помощь пациентам с COVID-19;

экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;

медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;

стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Стоит отметить, что теперь учреждения здравоохранения будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, что ранее доктор Комаровский рассказал, когда отменят карантин в Украине.

Также ранее мы писали, что правительство опубликовало план выхода из карантина.