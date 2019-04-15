Veterano Brownie: как ветеран-разведчик открыл уникальное кафе (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Браунарня работает в Киеве на Подоле

Ветеран АТО Роман Набожняк и его жена и бизнес-партнер Юлия Кочетова-Набожняк, совладельцы бренда Veterano Brownie, открыли в Киеве первую ветеранскую браунарню. Заведение сейчас работает на столичном Подоле на улице Нижний Вал, но в планах - охватить другие города-миллионники - Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Донецк и Севастополь, пишет Reporters.

В заведение работают переселенцы с Востоке нашей страны и ветераны. Они говорят, что это "некая положительная дискриминация".

Для супругов браунарня является больше, чем просто бизнес - это способ реабилитироваться и адаптироваться к мирной жизни, помочь ветеранам и переселенцам, а также показать, что люди с опытом войны могут быть частью общества в мирное время.

Роман провел в зоне боевых действий на Донбассе 14 месяцев (до войны он работал в сфере IT, был аналитиком в креативной агентства). Рассказывает, что пошел на фронт, потому что иначе не мог. Во время Революции Достоинства был в студенческом движении и самообороне.

Вернулся со службы осенью 2016 года. Был разведчиком. После возвращения с фронта у него был посттравматический синдром.

На Донбасс Юля попала раньше, чем Рома. Она - журналистка и режиссер. Тоже была на Майдане - фотографировала. Когда в 2014-м в Крыму появились "зеленые человечки", девушка работала на новостной ленте и училась в Институте журналистики КНУ, но бросила все и вместе с подругой поехала на оккупированный полуостров снимать. По возвращению начались первые конфликты на Донбассе, и Юля решила, что поедет и туда.

Юлия и Рома познакомились на вечеринке в Киево-Могилянской академии. Поженились, когда он был уже на фронте.

Роман Набожняк и Юлия Кочетова-Набожняк (фото: reporters.media)

Добавим, что Рома также занимается музыкой. Он сформировал группу DVIZH ПАРИЖ, участвовал с ней на конкурсе "Голос країни", но в финал не дошел.

Весной 2017 года он впервые приготовил брауни - шоколадный пирог с влажной начинкой, который поразил сначала жену, а вскоре и всех общих друзей и знакомых.

Юлина подруга Мириам с дочерью попробовала брауни и спросили, не собираются ли он их продавать? У Ромы и Юлии не было причин отказываться - "почему бы и нет?"

После того, как основатель Veterano Group Леонид Остальцев разместил в сети фотографию Ромы и рассказал о том, что он начинает печь брауни, заказы буквально посыпались.

Фото: reporters.media

"У нас есть формат "подвешенного" брауни - кто их оплачивает и мы отвозим десерты в госпиталь, где лежат военные, ребята. Недавно мы видели первого парня, которому привозили эти брауни, - он тогда лежал после ранения, а при встрече уже был здоровым и очень круто выглядел. Тогда мы поняли, что наша история - не о брауни или о еде - это какие-то важные ценностные вещи, которые сложно составить в слова", - признались супруги..

Рекорд Ромы - за сутки самостоятельно приготовить 37 кг десерта.

Рационального объяснения, почему два года назад он решил приготовить именно этот десерт, не имеет - "Наполеон" показался слишком сложным, чизкейк чем-то непонятным, а с брауни все казалось просто.

Отмечается, что все, что касается рецептуры и финансов в бизнесе, - Ромина работа, а Юля занимается коммуникациями.

Начальный бизнес-план Рома написал во время путешествия по Индии: первым этапом должно было стать домашнее производство, потом цех, только потом свое заведение. Работу строили по простому принципу: купил шоколад, "тик-мик", как характеризует сам Рома, сделал брауни и продал. Но после первой тонны брауни они поняли, что время идти дальше. Оказалось, что цех не окупился бы, а из опыта участия в маркетах "Всі.Свої" пара знала, что у них стабильные продажи за несколько часов до завершения, поэтому стоило сразу переходить на розничную продажу в собственном заведении.

Роман и Юлия открыли первую ветеранскую браунарню (фото: reporters.media)

"Когда речь зашла о браунарне, мы поняли, что нужны большие инвестиции. Мы с Юлей не любим кредитов, но здесь без них было не обойтись", - говорит Рома.

Он пошел учиться в школу ресторанного менеджмента KMBS. Вместе с этим учился в Киевской школе экономики на специальной программе для ветеранов, где нам рассказывали, как работает здоровый бизнес.

"Украина как государство подошла к адаптации немного по-советски: льготы на проезд, на коммуналку, земля. А когда человек возвращается с войны, ему не нужна скидка на отопление - ему нужна поддержка, система адаптации к мирной жизни и возможности. Землю тоже можно рассматривать как возможность, но мы по собственному опыту знаем, что эта система не работает. Нужно что-то вроде той учебной программы, когда тебе дают знания, сообщество, ролевые модели, а лучше - еще и инвестиции", - рассказала Юлия.

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