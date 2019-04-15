Veterano Brownie: як ветеран-розвідник відкрив унікальне кафе (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Браунарня працює в Києві на Подолі

Ветеран АТО Роман Набожняк і його дружина та бізнес-партнерка Юлія Кочетова-Набожняк, співвласники бренду Veterano Brownie, відкрили в Києві першу ветеранську браунарню. Заклад зараз працює на столичному Подолі на вулиці Нижній Вал, але в планах - охопити інші міста-мільйонники - Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Донецьк і Севастополя, пише Reporters.

У заклад працюють переселенці із Сході нашої країни та ветерани. Вони кажуть, що це "якась позитивна дискримінація".

Для подружжя браунарня є більше, ніж просто бізнесом - це спосіб реабілітуватися і адаптуватися до мирного життя, допомогти ветеранам та переселенцям, а також показати, що люди з досвідом війни можуть бути частиною суспільства в мирний час.

Роман провів у зоні бойових дій на Донбасі 14 місяців (до війни він працював у сфері IT, був аналітиком в креативної агенції). Розповідає, що пішов на фронт, бо інакше не міг. Під час Революції Гідності був у студентському русі та самообороні.

Повернувся зі служби восени 2016 року. Був розвідником. Після повернення з фронту у нього був посттравматичний синдром.

На Донбас Юля потрапила раніше, ніж Рома. Вона - журналістка і режисерка. Теж була на Майдані - фотографувала. Коли в 2014-му в Криму з'явилися "зелені чоловічки", дівчина працювала на новинний стрічці і вчилася в Інституті журналістики КНУ, але кинула все і разом з подругою поїхала на окупований півострів знімати. По поверненню почалися перші конфлікти на Донбасі, і Юля вирішила, що поїде туди.

Юлія та Рома познайомилися на вечірці в Києво-Могилянській академії. Одружилися, коли він був уже на фронті.

Роман Набожняк і Юлія Кочетова-Набожняк (фото: reporters.media)

Додамо, що "Рома" також займається музикою. Він сформував групу DVIZH ПАРИЖ, брав участь з нею на конкурсі "Голос країни", але до фіналу не дійшов.

Навесні 2017 року він вперше приготував брауні - шоколадний пиріг із вологою начинкою, який вразив спочатку дружину, а незабаром і всіх спільних друзів і знайомих.

Юліна подруга Міріам із дочкою спробувала брауні та запитали, чи не збирається він їх продавати? У Роми і Юлії не було причин відмовлятися - "чому б і ні?"

Після того, як засновник Veterano Group Леонід Остальцев розмістив в мережі фотографію Роми і розповів про те, що він починає пекти брауні, замовлення буквально посипалися.

Фото: reporters.media

"У нас є формат "підвішеного" брауні - хтось їх оплачує і ми відвозимо десерти у шпиталь, де лежать військові, хлопці й дівчата. Нещодавно ми бачили першого хлопця, якому привозили ці брауні, - він тоді лежав після поранення, а при зустрічі вже був здоровим і дуже круто виглядав. Тоді ми зрозуміли, що наша історія - не про брауні чи про їжу - це якісь важливі ціннісні речі, які складно скласти в слова", - зізналися подружжя..

Рекорд Роми - за добу самостійно приготувати 37 кг десерту.

Раціонального пояснення, чому два роки тому він вирішив приготувати саме цей десерт, не має - "Наполеон" здався занадто складним, чізкейк чимось незрозумілим, а з брауні все здавалося просто.

Зазначається, що все, що стосується рецептури і фінансів в бізнесі, - робота Роми, а Юля займається комунікаціями.

Початковий бізнес-план Рома написав під час мандрівки Індією: першим етапом мало стати домашнє виробництво, потім цех, аж потім свій заклад. Роботу будували за простим принципом: купив шоколад, "тик-мик", як характеризує сам Рома, зробив брауні і продав. Але після першої тонни брауні вони зрозуміли, що час іти далі. Виявилося, що цех не окупився б, а з досвіду участі в маркетах «Всі. Свої» пара знала, що у них стабільний продаж за кілька годин до завершення, тож варто було відразу переходити на роздрібний продаж у власному закладі.

Роман і Юлія відкрили першу ветеранську браунарню (фото: reporters.media)

"Коли мова зайшла про браунарню, ми зрозуміли, що потрібні великі інвестиції. Ми з Юлею не любимо кредитів, але тут без них не обійтися", - каже Рома.

Він пішов вчитися до школи ресторанного менеджменту KMBS. Разом з цим навчався у Київській школі економіки на спеціальній програмі для ветеранів, де нам розповідали, як працює здоровий бізнес.

"Україна як держава підійшла до адаптації трохи по-радянськи: пільги на проїзд, на комуналку, земля. А коли людина повертається з війни, їй не потрібна знижка на опалення - їй потрібна підтримка, система адаптації до мирного життя й можливості. Землю теж можна розглядати як можливість, але ми з власного досвіду знаємо, що ця система не працює. Потрібно щось на зразок тієї навчальної програми, коли тобі дають знання, спільноту, рольові моделі, а найкраще - ще й інвестиції", - розповіла Юлія.

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