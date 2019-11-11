Ветерана АТО с женой-волонтером зверски избили в Киеве: появились новые детали (фото)

В Киеве избили ветерана АТО Панова с женой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ветеран Игорь "Хан" Панов с женой Оксаной очень нуждаются в помощи доноров

В Киеве жестоко избили ветерана АТО Игоря Панова с позывным Хан и его жену Оксану. Вопиющий инцидент произошел в подъезде их дома на улице Академика Киприанова. Пострадавшие с проломленными головами 10 ноября были экстренно доставлены в клиническую больницу №17, где им провели операции.

Волонтеры рассказали, что при трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, делали 16 переливаний. Его состояние расценивается как критическое, а у женщины стабильно тяжелое. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции. Всех неравнодушных призвали помочь защитнику Украины и его жене.

Пострадавшим очень нужна кровь любой группы - доноров просят обращаться с 8:00 до 14:00 в Киевский центр крови на улице Берлинского, 12 или улице Пимоненко, 8. Об этом рассказала Алина Боднар на своей странице в Facebook.

"Для спасения потребуются значительные финансы: 4149 6293 8376 7209 Грубенюк Татьяна Григорьевна с пометкой "благотворительный взнос Хан", - говорится в публикации волонтера.

Ветерана АТО Игоря Панова с позывным Хан с женой Оксаной жестоко избили в Киеве - волонтеры просят помочь (Фото: facebook.com)

В полиции в ночь на 11 ноября заявили о задержании подозреваемых в нападении на ветерана АТО Панова и его жену. Ими оказались пасынок Хана вместе с другом.

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, было установлено, что сын поругался с матерью по телефону, после чего приехал к ней домой и попытался ее избить. За Оксану вступился отчим парня - Игорь Панов.

Ветерана АТО Игоря Панова с позывным Хан с женой Оксаной жестоко избили в Киеве - полиция задержала подозреваемых (Фото: facebook.com)

"Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - написал полицейский на своей Facebook-странице.

Подозреваемые 1989 и 1990 годов рождения дают показания следствию. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 статьи 15 ч. 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) УК. Если вина обоих будет доказана, злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Волонтеры расказали, что Игорь Панов на фронте на Донбассе защищал Украину в рядах 90-го отдельного аэромобильного батальона, а его супруга Оксана занималась волонтерской деятельностью.

Волонтеры просят помочь ветерану АТО Игорю "Хану" Панову с женой Оксаной (Фото: facebook.com/ievhimenko / facebook.com/bodnar.ua)

Как указано в Facebook-профиле Панова, он родом из российского Ставрополя. Он переехал в Украину и проживает в Киеве.

В марте 2014-го он писал в сети о своей готовности встать на защиту Украины от оккупантов: "Надо будем воевать, и Чечня для России будет раем по сравнению с Украиной".

В январе 2015 года Панов добился того, чтобы военкомат призвал его на военную службу.

Фото: скрин (facebook.com/boss.dsm)

Волонтеры очень тепло отзываются о Хане, которого называют "наш большой добряк".