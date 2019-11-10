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В Киеве напали на ветерана АТО

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 21:00
В Киеве напали на ветерана АТО
Фото: Игорь Панов (facebook.com/Тетяна Руденька)

В Киеве напали на бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену

В Киеве напали на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки в Facebook.

"Одновременно совершено нападение и на мужа-ветерана, и на его жену. Состояние критическое", - написал он.

Волонтер Татьяна Грубенюк сообщила, что пострадавшие находятся в коме.

"Найдены без сознания с проломленной головой... Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у "Хана" началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане немного меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - сообщила волонтер.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, ветерана АТО, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

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