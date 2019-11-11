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Полиция задержала напавших на ветерана АТО в Киеве

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 01:59
Полиция задержала напавших на ветерана АТО в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Игорь Панов вместе с женой находятся в больнице

Полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

Полиция установила, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали.

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 годов рождения. Они дают показания следователям. Начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала напавших на ветерана АТО в Киеве

Ранее сообщалось, что ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Игорь Панов с позывным "Хан" с женой. Они были без сознания с проломленными головами. Пострадавшие находятся в коме.

РБК-Украина писало, что в Одесской области на границе с Молдовой вооруженный ножом иностранец напал на пограничника.

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