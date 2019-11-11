Полиция задержала напавших на ветерана АТО в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Игорь Панов вместе с женой находятся в больнице

Полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

Полиция установила, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали.

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 годов рождения. Они дают показания следователям. Начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Игорь Панов с позывным "Хан" с женой. Они были без сознания с проломленными головами. Пострадавшие находятся в коме.

РБК-Украина писало, что в Одесской области на границе с Молдовой вооруженный ножом иностранец напал на пограничника.