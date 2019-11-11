Ветерана АТО з дружиною-волонтеркою по звірячому побили у Києві: з'явилися нові деталі (фото)

У Києві побили ветерана АТО Панова з дружиною (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветеран Ігор "Хан" Панов з дружиною Оксаною дуже потребують допомоги донорів

У Києві жорстоко побили ветерана АТО Ігоря Панова з позивним Хан і його дружину Оксану. Кричущий інцидент стався в під'їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. Постраждалі з проломленими головами 10 листопада були терміново доставлені у клінічну лікарню №17, де їм провели операції.

Волонтери розповіли, що при трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, робили 16 переливань. Його стан оцінюється як критичний, а у жінки стабільно важкий. Обидва знаходяться в комі та на апаратах штучної вентиляції. Усіх закликали небайдужих допомогти захиснику України та його дружині.

Постраждалим дуже потрібна кров будь-якої групи - донорів просять звертатися з 8:00 по 14:00 у Київський центр крові на вулиці Берлінського, 12 або вулиці Пимоненка, 8. Про це розповіла Аліна Боднар на своїй сторінці в Facebook.

"Для порятунку потрібні значні фінанси: 4149 6293 8376 7209 Грубенюк Тетяна Григорівна з поміткою "благодійний внесок Хан", - йдеться у публікації волонтерки.

Ветерана АТО Ігоря Панова з позивним Хан з дружиною Оксаною жорстоко побили в Києві - волонтери просять допомогти (Фото: facebook.com)

У поліції в ніч проти 11 листопада заявили про затримання підозрюваних у нападі на ветерана АТО Панова і його дружину. Ними виявилися пасинок Хана разом із другом.

За словами начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, було встановлено, що син посварився з матір'ю по телефону, після чого приїхав до неї додому і спробував її побити. За Оксану заступився вітчим хлопця - Ігор Панів.

Ветерана АТО Ігоря Панова з позивним Хан з дружиною Оксаною жорстоко побили в Києві - поліція затримала підозрюваних (Фото: facebook.com)

"Згодом пасинок покликав свого друга, з яким і завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли", - написав поліцейський на своїй Facebook-сторінці.

Підозрювані 1989 і 1990 років народження дають свідчення слідству. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 15 год. 2 статті 115 (замах на умисне вбивство) КК. Якщо вина обох буде доведена, зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Волонтери розповіли, що Ігор Панів на фронті на Донбасі захищав Україну в лавах 90-го окремого аеромобільного батальйону, а його дружина Оксана займалася волонтерською діяльністю.

Волонтери просять допомогти ветерану АТО Ігорю "Хану" Панову з дружиною Оксаною (Фото: facebook.com/ievhimenko / facebook.com/bodnar.ua)

Як зазначено в Facebook-профіль Панова, він родом з російського Ставрополя. Він переїхав в Україну і проживає в Києві.

У березні 2014-го він писав в мережі про свою готовність стати на захист України від окупантів: "Треба будемо воювати, і Чечня для Росії буде раєм порівняно з Україною".

В січні 2015 року Панов домігся того, щоб військкомат закликав його на військову службу.

Фото: скрін (facebook.com/boss.dsm)

Волонтери дуже тепло відгукуються про Хана, якого називають "наш великий добряк".