Ветеран АТО назвал истинную причину боя под Золотым

Ветеран АТО Андрей Рымарук рассказал, что сегодняшний бой под Золотым был связан с наблюдательным постом "Баня". Дело в том, что в начале января военные ВСУ заняли серую зону вокруг Золотого, и именно этот пост стал костью в горле россиян.

С момента закрепления военных ВСУ боевики стали меньше стрелять, при этом все их попытки вести огонь тут же подавлялись. Поэтому они так сильно и хотели отбить этот пост у наших бойцов.

Боевики вели артиллерийский огонь, а потом разделились на две группы примерно по 10 человек и штурмом пошли на наблюдательный пост. Украинская сторона решила нанести ответный удар. Об этом Рымарук рассказал на своей странице в Facebook.

При этом бойцам ВСУ пришлось покинуть позицию, из-за того, что был вызван огонь по врагу, расстояние до которого было всего 150-200 метров, а радиус разлета осколков составляет 152 мм.

Он также отметил, что военные ВСУ дали достойный отпор боевикам и те запросили режим прекращения огня. Одного защитника Украины спасти не удалось, его просто не успели вытащить с поля боя. В данный момент огонь прекращен и работают представители СЦКК.

Завтра, 19 февраля, должен пройти обмен погибшими. Враг понес серьезные потери после своего нападения.