Ветеран АТО, якого не взяли на фронт через вік, виготовляє пічки для військових

Виготовляє печі, які захисники вже прозвали "каракаптанками", пан Микола у своєму гаражі у Люботині.

Чоловік зазначає, що сам знає, як холодно взимку сидіти у бліндажі, адже у 2014 році також був військовим.

Згадуючи початок російського широкомасштабного нападу на Україну в лютому 2022-го, він розповів, що вже зібрався знову до війська, і вирушив до своєї Люботинської бригади.

"Нас трьох відправили додому, але ми на блок посту стояли, поки були потрібні", - каже Каракаптан.

Щоб допомагати бійцям на фронті, чоловік почав із жовтня виробляти грубки, які виготовляє зі старих баків. Раніше пан Микола ремонтував машини, як робити пічки - дізнався з інтернету. Матеріали, необхідні для роботи, йому привозять знайомі.

60-річний ветеран АТО Микола Каракаптан робить для військових печі (фото: suspilne.media)

"Водяні баки люди дають. Ті, що погоріли. З фреонів нам привозять холодильщики з Харкова. Фреон закінчується, вони разові, а ми вже ріжемо, варимо", - пояснив він.

Для виготовлення однієї буржуйки у Каракаптана йде день. Він уже зробив близько 20 печей за 3,5 місяці. Найбільшою складністю чоловік називає відсутність світла.

Микола Каракаптан допомагає українським захисникам, виготовляючи печі (фото: facebook.com/suspilne.kharkiv)

Також пан Микола розповів, що військові просять у нього печі переважно маленького розміру, тому що у невеликий бліндаж велику буржуйку не поставиш.

"Вони ефективні, і маленькі добре гріють", - каже Каракаптан про потреби бійців.

Чоловік зварює свою грубку "Турбо" з обрізків старих труб. За його словами, на ній військовим зручно готувати їжу. Готові печі українським захисникам відвозять волонтери.

Микола Каракаптан виготовляє для бійців ЗСУ пічку "Турбо" (фото: suspilne.media)