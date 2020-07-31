Ветер чуть не унес собаку: в Харькове разбушевалась непогода (видео)

В Харькове сильный ливень залил часть города в разных районах, и также поднялся мощный ветер. Непогода разбушевалась днем 31 июля.

Харьковчане сняли на видео льющие с неба потоки воды и опубликовали в сети.

Как рассказала очевидец, порыв ветра едва не снес на улице маленькую собачку. Об этом передает местное издание "Город Х".

Инцидент произошел на Одесской улице.

"Небо заволокло тучами за несколько минут, потом неожиданный сильный порыв ветра - и ливень. Гуляющие дети едва успели разбежаться с улицы, собаководы не успели - намокли", - рассказала жительница Харькова Светлана.

Женщина видела, как ветер чуть не унес декоративную собачку, но хозяин успел подхватить своего питомца на руки.

Видео: Харьков залил сильный ливень 31 июля

"А вот мусорное ведро от подъезда отбросило далековато", - добавила харьковчанка.

Также сообщают, что заливало дождями и район Салтовки.

Видео: В Харькове прошел сильный ливень 31 июля

В пабликах опубликовали видео мощных порывов ветра на территории торгового центра "Лоск", которые сравнили с ураганом.

Видео: По Харькову пронесся ураганный ветер 31 июля

Как сообщалось, на днях под Хмельницким пронесся ураган с крупным градом, и появилось видео последствий стихии.

Также ураган прошел и на Буковине, где сорвал крышу школы и обесточил населенные пункты.