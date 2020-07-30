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На Буковине прошел ураган: сорвана крыша школы и обесточены населенные пункты

Черновицкая область, Четверг 30 июля 2020 18:21
На Буковине прошел ураган: сорвана крыша школы и обесточены населенные пункты
Фото: последствия непогоды (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Непогода наблюдалась в Сторожинецком районе

В Черновицкой области 30 июля ухудшились погодные условия. Из-за сильного ветра в Сторожинецком районе были повреждены крыши домов и одной из школ, кроме этого без света остались 9 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

В частности, сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов.

"Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева", - добавили в ОГА.

В связи с непогодой заместитель главы Черновицкой ОГА Алексей Бойко провел совещание с представителями экстренных служб.

"Сейчас к проведению аварийно-восстановительным работам привлечены 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья", - отметили в облгосадминистрации.

Фото: последствия непогоды (facebook.com)

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня также непогода наблюдалась в Волынской области, там были повреждены крыши десятков домов, а также повалены деревья.

Отметим, сегодня, 30 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в центральных областях Украины.

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