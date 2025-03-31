Веснянка, сонячна пляма чи родимка? Як їх розрізнити та коли варто хвилюватися

Веснянки

Веснянки, які в науці відомі як ефеліди - це маленькі плоскі світло-коричневі плями. Переважно веснянки з'являються у людей зі світлою шкірою, рудим або світлим волоссям. Веснянки можуть бути не тільки на обличчі, а й на плечах, спині, руках, ногах.

Веснянки - це означає, що у людини є ген MC1R, який призводить до їх утворення. Переважно веснянки виникають під впливом сонячних променів і більш помітні влітку. Коли сонячне світло потрапляє на шкіру, клітини, які називають меланоцитами, виробляють меланін, пігмент, який надає шкірі колір.

У людей, схильних до веснянок, меланін не розподіляється рівномірно - він злипається, створюючи веснянки.

Зазвичай веснянки проявляються з дитинства і з віком можуть зникати, особливо, якщо час перебування на сонці зменшується. З віком організм виробляє менше меланіну, він також може руйнуватися або розсіюватися, в результаті веснянки стають світлішими або меншими.

Використання сонцезахисного крему та носіння захисного одягу може запобігти появі нових веснянок, особливо на обличчі та руках. Веснянки абсолютно нешкідливі, але вони є ознакою того, що хтось має генетичний ризик розвитку раку шкіри. Як відрізняти родимки, сонячні плями та веснянки (фото: freepik.com)

Сонячні плями

Сонячні плями також називають віковими плямами або актинічним кератозом (або печінковими плямами, хоча вони не мають з печінкою нічого спільного). Такі плями більші за веснянки, іноді розміром з дрібну монету і виглядають як плоскі коричневі плями.

Сонячні плями з'являються з часом через тривале перебування на сонці, що призводить до надмірного вироблення меланіну. Як правило, вони розташовуються на тих місцях, які частіше опиняються на сонці - обличчя, руки, плечі.

На відміну від веснянок, як з часом стають світліші, сонячні плями не зникають з часом і можуть ще більше потемніти. Деякі люди намагаються видалити сонячні плями з косметичних міркувань, за допомогою лазера, хімічного пілінгу або вибілювального крему.

Хоч сонячні плями не небезпечні, вони підвищують ризик інших видів раку шкіри. Тож важливо за ними стежити, оскільки повільно зростаючі меланоми часто виглядають спочатку як сонячні плями.

Якщо ви побачили, що пляма змінює колір, форму, розмір - зверніться якомога скоріше до лікаря та пройдіть обстеження, щоб виключити рак шкіри. Будьте уважні до родимок, сонячних плям та веснянок (фото: freepik.com)

Родимки

Родимки найчастіше - це темні, підняті або плоскі шкірні утворення, які можуть з'явитися будь-де на вашому тілі. Деякі з них існують від народження або проявляються у ранньому дитячому віці, але є й такі, що починають рости у підлітковому віці та навіть у дорослому віці, особливо у жінок під час зміни гормонального фону (до 40 років). Родимки можуть збільшуватися у розмірі й можуть з'являтися нові.

Більшість дорослих людей мають від 10 до 40 родимок на тілі. Інколи людина може мати 50 і навіть більше родимок. Існують люди, у яких було зареєстровано 100 родимок і більше.

Родимки утворюються, коли меланоцити ростуть у скупченнях, а не рівномірно поширюються по шкірі. Вони можуть бути плоскими або випуклими, залежно від їх типу, глибини та віку. Випуклі родимки називаються складними невусами. Дермальні невуси - це родимки кольору шкіри або світло-коричневі, також випуклі.

Більшість родимок нешкідливі. З деяких може рости волосся, а з деяких навпаки - з часом зникнути. Родимки можуть темніти або змінюватися з віком або під час гормональних змін. І так, деякі родимки можуть перерости у меланому, небезпечну форму раку шкіри.

Коли варто хвилюватися та звертатися до лікаря

Хоча веснянки, сонячні плями та родимки не шкідливі, вони вимагають більше уваги, якщо починають змінювати розмір, форму, колір або текстуру.

Лікарі використовують формулу ABCDE:

А (симетрія) - якщо одна половинка родимки відрізняється сильно від іншої половини

В (порядок) - якщо родимка неправильної форми, нерівна або має погано креслені краї

С (колір) - різноманітні відтінки або раптові зміни кольору родимки

D (діаметр) - варто хвилюватися, якщо родимка більша за 6 мм

Е (еволюція) - якщо родимка змінює розмір, форму, колір або з'являється дискомфорт, такий як свербіж, кровотеча, печія, біль.

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