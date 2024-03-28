Весняний раціон: як зробити його різноманітним і корисним

Попри те, що збільшення світлового дня навесні сприяє синтезу необхідного для організму вітаміну D, про забезпечення іншими вітамінами та мінералами варто потурбуватися, збагативши свій раціон певними фруктами, сезонними овочами та їхніми альтернативами.

Про те, як урізноманітнити своє харчування навесні та які продукти бажано вживати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради кандидатки біологічних наук Оксани Лівінської для Instagram-сторінки "Бережи себе".

Поради щодо харчування навесні

Насамперед пам'ятайте, що будь-які крайнощі та жорсткі дієти, які іноді хочеться спробувати навесні, можуть вкрай негативно впливати на здоров’я. Наприклад, обмеження в певних продуктах може призвести до браку деяких мікроелементів і порушенню функціонування організму.

Тому навесні, як і в будь-яку пору року, слід збільшити споживання фруктів та овочів та контролювати кількість солі, цукру та насичених вільних жирів в раціоні.

Які продукти потрібні для здоров'я навесні

Цитрусові

Апельсини, грейпфрути, мандарини, лимони і помело - окрім клітковини, відмінне джерело вітаміну C. Цей необхідний для нормального імунітету вітамін, який руйнується під час термічної обробки, можна знайти лише в необроблених овочах і фруктах. А також він бере участь в процесах регенерації та впливає на стан шкіри.

Зелень

Різноманітну зелень для салатів або супів - петрушку, кріп, зелену цибулю, салат і навіть черемшу з кропивою - можна придбати в супермаркеті або ж вирощувати в теплиці. Окрім клітковини, зелень забезпечує організм магнієм, залізом, фолієвою кислотою та вітамінами С і К.

Перші овочі та ягоди

Такі ягоди та овочі як молода капуста, редька та полуниця - вже є на полицях магазинів. Та попри те, що збалансований раціон обов’язково має включати овочі, через їхню ранню появу можуть виникнути сумніви щодо якості та смаку. Тож додаючи певні ягоди та овочі до раціону навесні, варто обирати їх обережно.

Заморожені овочі

Це непогана альтернатива через доступність та легкість у приготування. Броколі, кукурудза, брюссельська капуста, спаржа, перець - ті овочі, які рекомендовані до споживання навесні та в іншу пору року, просто додати до супу, м'яса, риби та інших продуктів - або ж готувати окремо.

Ферментовані овочі

Квашена капуста, огірки та помідори забезпечують організм не лише вітаміном С, який зберігається через метод обробки, а й антиоксидантами та мікроелементами.

Квашена капуста - джерело мікроелементів та антиоксидантів (фото: Freepik)

До того ж молочна кислота, яку використовують для консервації, містить живі молочнокислі бактерії, які корисні для кишкової мікробіоти.