Підтримують серце і запобігають гіпертонії. Лікар поділився списком суперкорисних продуктів

Фрукти та овочі є основою здорового харчування. Особливо корисними є продукти помаранчевого кольору. Вони містять багато калію, вітаміну С та А, які зміцнюють імунітет і покращають здоров’я серцево-судинної системи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

У чому користь помаранчевих продуктів

"Помаранчеві продукти не лише додають страві яскравих позитивних фарб, але й свідчать про вміст значної кількості корисних поживних речовин. Помаранчеві фрукти та овочі містять велику кількість каротиноїдів, які надають їм природний насичений яскравий колір. Найпоширеніші каротиноїди включають альфа- і бета-каротин, лютеїн, лікопен і зеаксантин", - каже дієтолог.

У продуктах міститься понад 600 каротиноїдів, і всі вони є потужними антиоксидантами. Організм перетворює каротиноїди на вітамін А, який потрібен для гарного зору, здорової шкіри та ефективної імунної системи.

"Чимало помаранчевих продуктів багаті калієм. Отримання достатньої кількості калію має важливе значення для здоров’я нервів і м’язів, підтримки в нормі артеріального тиску та запобігання гіпертонії", - говорить Швець.

Також у помаранчевих продуктах є вітамін С, що зміцнює імунну систему, покращує здоров’я серцево-судинної системи та навіть уповільнює утворення зморшок.

Які овочі та фрукти треба ввести у раціон

Апельсини - один цитрус середнього розміру містить 70 мг вітаміну С і 237 мг калію, а також вітамін А, кальцій плюс 3 г клітковини. Завдяки вітамінам і антиоксидантам апельсини сприяють полегшенню симптомів при астмі, бронхіті, пневмонії, запобігають утворенню каменів у нирках, високому кров’яному тиску, артриту та діабету.

Гарбуз багатий на бета-каротин. Лише одна чашка вареного овочу забезпечує 200% рекомендованої дози вітаміну А. Гарбуз є малокалорійним і може досить вільно вживатися людьми, які намагаються схуднути.

Морква є найбагатшим рослинним джерелом бета-каротину. Цей овоч забезпечує вітаміном K, кальцієм і корисними волокнами, які допомагають регулювати рівень цукру в крові. Морква знижує холестерин та ризик серцевих захворювань, допомагає запобігти дегенерації жовтої плями та допомагає контролювати рівень інсуліну у хворих на діабет.

Абрикоси багаті на вітаміни A, E і C, калій, марганець і групу поліфенольних антиоксидантів, які називаються флавоноїдами, що сприяють зниженню ризику таких хвороб, як діабет і серцеві захворювання.

Манго багаті на вітаміни А і С, залізо, лютеїн і зеаксантин, що корисні для шкіри, зору та травної системи. Цей фрукт має високий вміст заліза, що допомагає боротися з анемією.

Батат - одна солодка картопля середнього розміру містить 400% рекомендованої добової норми вітаміну А. Вона корисна для мозку, сприяє здоров’ю кишківника та регулює рівень цукру в крові. Батат також позитивно впливає на жіночу репродуктивну систему, посилюючи вироблення прогестерону.

Болгарський перець є багатим на бета-каротин та вітамін С.

Хурма є чудовим джерелом вітамінів А і С, а також марганцю. Незріла хурма може викликати оніміння рота через проантоціанідини, дубильні речовини, що часто містяться в незрілих фруктах.

Мандарини містять вітаміни та антиоксиданти, які підтримують імунітет, мають протективні властивості проти виникнення новоутворень та покращують здоров’я мозку, шкіри та серця.

Персики є чудовим джерелом харчових волокон, калію та вітамінів А і С.

Помаранчеві помідори чері містять багато вітаміну А та лікопену.