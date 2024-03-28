Весенний рацион: как сделать его разнообразным и полезным

Несмотря на то, что увеличение светового дня весной способствует синтезу необходимого для организма витамина D, об обеспечении другими витаминами и минералами следует позаботиться, обогатив свой рацион определенными фруктами, сезонными овощами и их альтернативами.

О том, как разнообразить свое питание весной и какие продукты желательно употреблять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы кандидатки биологических наук Оксаны Ливинской для Instagram-страницы "Бережи себе".

Советы по питанию весной

Прежде всего, помните, что любые крайности и жесткие диеты, которые иногда хочется попробовать весной, могут крайне негативно влиять на здоровье. К примеру, ограничение в определенных продуктах может привести к нехватке некоторых микроэлементов и нарушению функционирования организма.

Поэтому весной, как и в любое время года, следует увеличить употребление фруктов и овощей и контролировать количество соли, сахара и насыщенных свободных жиров в рационе.

Какие продукты нужны для здоровья весной

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны и помело - кроме клетчатки, отличный источник витамина C. Этот необходимый для нормального иммунитета витамин разрушающийся во время термической обработки, можно найти только в необработанных овощах и фруктах. Также он участвует в процессах регенерации и влияет на состояние кожи.

Зелень

Разнообразную зелень для салатов или супов - петрушку, укроп, зеленый лук, салат и даже черемшу с крапивой - можно приобрести в супермаркете или же выращивать в теплице. Кроме клетчатки, зелень снабжает организм магнием, железом, фолиевой кислотой и витаминами С и К.

Первые овощи и ягоды

Такие ягоды и овощи как молодая капуста, редька и клубника уже есть на полках магазинов. Но несмотря на то, что сбалансированный рацион обязательно должен включать овощи, из-за их раннего появления могут возникнуть сомнения в качестве и вкусе. Поэтому добавляя определенные ягоды и овощи в рацион весной, следует выбирать их осторожно.

Замороженные овощи

Это неплохая альтернатива из-за доступности и легкости в приготовлении. Брокколи, кукуруза, брюссельская капуста, спаржа, перец - те овощи, которые рекомендованы к употреблению весной и в другое время года, просто добавить к супу, мясу, рыбе и другим продуктам - или же готовить отдельно.

Ферментированные овощи

Квашеная капуста, огурцы и помидоры обеспечивают организм не только витамином С, который хранится через обработку, но и антиоксидантами и микроэлементами.

Квашеная капуста - источник микроэлементов и антиоксидантов (фото: Freepik)

К тому же молочная кислота, используемая для консервации, содержит живые молочнокислые бактерии, которые полезны для кишечной микробиоты.